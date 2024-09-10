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Военная операция на Украине ,  
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Песков ответил на вопрос о сроках выдавливания ВСУ из-под Курска

Песков: у российских военных есть план по выдавливанию ВСУ из Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, к середине месяца под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов. Песков заявил, что у военных есть план по выдавливанию ВСУ в регионе, но озвучить его отказался
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Российские военные располагают планом по выдавливанию ВСУ из Курской области, но это не для публичного обсуждения, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Разумеется, у военных есть все необходимые планы, но это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично», — сказал Песков, отвечая на вопрос, ставит ли Россия сроки по выдавливанию противника с Курской области.

Вместе с тем он в очередной раз указал, что военная операция сегодня — это единственный способ достижения целей России, поэтому она продолжается.

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Политика
Сергей Шойгу

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе были объявлены режимы ЧС федерального значения и КТО. Из приграничных районов организован вывоз жителей. К 22 августа оттуда выехали 133 тыс. человек, остались еще 20 тыс., говорил губернатор Алексей Смирнов. 12 августа он отчитывался, что под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов, где остались примерно 2 тыс. человек.

Целью операции ВСУ в Курской области в Киеве назвали усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин счел действия Украины «масштабной провокацией». Он также заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики».

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