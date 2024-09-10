Путин сменил посла России в Молдавии

Олег Васнецов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Олега Васнецова освободили от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Молдавии, на его место назначен Олег Озеров, следует из указов президента Владимира Путина.

Озеров был послом по особым поручениям, руководил секретариатом форума «Россия-Африка». Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), с 1981 года начал дипломатическую службу. В частности, работал в Сирии, Тунисе и Франции.

Васнецов был послом России в Молдавии с 2018 года. Он окончил МГИМО и Дипломатическую академию МИД СССР. Дипломатическую деятельность начал с 1975 года, занимал разные должности в российских дипмиссиях в Болгарии, Франции и Демократической Республике Конго. Также был замглавы и директором департаментов МИДа России. Владеет французским, болгарским и английским языками, кандидат исторических наук.

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