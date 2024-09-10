Путин сменил посла России в Молдавии
Олега Васнецова освободили от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Молдавии, на его место назначен Олег Озеров, следует из указов президента Владимира Путина.
Озеров был послом по особым поручениям, руководил секретариатом форума «Россия-Африка». Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), с 1981 года начал дипломатическую службу. В частности, работал в Сирии, Тунисе и Франции.
Васнецов был послом России в Молдавии с 2018 года. Он окончил МГИМО и Дипломатическую академию МИД СССР. Дипломатическую деятельность начал с 1975 года, занимал разные должности в российских дипмиссиях в Болгарии, Франции и Демократической Республике Конго. Также был замглавы и директором департаментов МИДа России. Владеет французским, болгарским и английским языками, кандидат исторических наук.
Материал дополняется
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Лавров назвал ключевой вопрос урегулирования конфликта на Украине
В Китае выявили ортонайровирус
Режим ЧС вводится в Новосибирской области
La Repubblica узнала о мирном плане Шольца по Украине
В России появится обязательная примирительная процедура при разводе
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Trafigura предупредила о скором падении цен на нефть до $60 за баррель
Результаты губернаторских выборов. Инфографика