Шойгу оценил последствия членства России в Евросоюзе
Если бы Россию приняли в Евросоюз, она бы утратила свой суверенитет, а ее ресурсы бы «растащили», заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24».
Он сказал, что еще в середине 1990-х президент Борис Ельцин не исключал скорейшего вступления России в НАТО, а затем и в ЕС.
«Тогда, конечно, если бы нас приняли в ускоренном порядке в Евросоюз, то я вас уверяю <...> сегодня бы мы утратили свой суверенитет, сегодня бы те ресурсы, те месторождения, которые у нас в стране есть, они бы уже были довольно основательно распределены и растащены», — заявил Шойгу.
Европейский союз (ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств. ЕС был создан Маастрихтским договором 7 февраля 1992 года на основе Европейского экономического сообщества. Кандидатами в члены ЕС на сегодняшний день являются девять стран, включая Украину, Турцию и Сербию.
О европейской интеграции как о будущем России в начале 2000-х годов неоднократно заявлял и нынешний президент России Владимир Путин. «Выбор народа России на рубеже 90-х годов ХХ века не просто расширил пространство свободы на континенте, но фактически определил пути дальнейшей европейской интеграции», — писал он в статье «Полвека европейской интеграции и Россия» в 2007 году.
Будущее России в ЕС видели и многие европейские политики. «Россия является глубоко европейской страной. Мы верим в эту Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока», — говорил французский президент Эмманюэль Макрон в 2019 году.
Отношения России и ЕС испортились после начала конфликта на Украине. Европейские страны ввели против Москвы жесточайшие санкции и продолжают поставлять оружие Киеву. Путин в апреле прошлого года выражал надежду на нормализацию отношений с Евросоюзом. «Хотел бы выразить надежду на то, что все действия, которые наносят ущерб нашим отношениям [c Евросоюзом], все-таки останутся в прошлом, и мы сделаем все для того, чтобы выстроить их в нужном ключе и для России, и для экономик стран — членов этой организации», — отмечал глава государства.
Вместе с этим он выступал резко против заявленной ЕС цели о стратегическом поражении России. Путин также отмечал, что западные страны постоянно «повышают градус, эскалируют ситуацию». «Видимо, рассчитывают на то, что мы в какой-то момент испугаемся», — считает он.
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