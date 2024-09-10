Обломки дронов упали на территории объекта ТЭК в Тульской области
Два беспилотника сбиты над Тульской областью, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности.
Обломки упали на территории одного из объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сказали в ведомстве.
«Технологический процесс и подача ресурса потребителям не нарушены», — говорится в сообщении.
В результате атаки никто не пострадал, уточнили там.
В ночь на 1 сентября над Тульской областью было уничтожено три дрона. Тогда Минобороны заявляло, что всего ночью над российскими регионами было сбито 158 БПЛА, больше всего — 43 — над Курской областью. Атакам подверглись также Москва и область.
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