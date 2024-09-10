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Военная операция на Украине ,  
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Обломки дронов упали на территории объекта ТЭК в Тульской области

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Военная операция на Украине
Над регионом было сбито два дрона. «Технологический процесс и подача ресурса потребителям не нарушены», — заявили в министерстве по региональной безопасности

Два беспилотника сбиты над Тульской областью, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности.

Обломки упали на территории одного из объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сказали в ведомстве.

«Технологический процесс и подача ресурса потребителям не нарушены», — говорится в сообщении.

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В результате атаки никто не пострадал, уточнили там.

В ночь на 1 сентября над Тульской областью было уничтожено три дрона. Тогда Минобороны заявляло, что всего ночью над российскими регионами было сбито 158 БПЛА, больше всего — 43 — над Курской областью. Атакам подверглись также Москва и область.

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Елена Чернышова
Тульская область беспилотники ТЭК
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