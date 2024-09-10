 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Атаки беспилотников на Москву ,  
0 

Собянин заявил об уничтожении еще трех дронов в Домодедово и Раменском

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
В городском округе Домодедово уничтожены два беспилотника, еще один дрон — в Раменском городском округе, сообщил мэр. Всего на данный момент ночью было сбито десять дронов на подлете к Москве

В городском округе Домодедово силы ПВО уничтожили еще два беспилотника на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.

Чуть позже мэр уточнил, что еще один дрон уничтожен в Раменском городском округе.

Масштабная атака дронов по территории России. Карта
Политика

Таким образом, количество сбитых дронов возросло до десяти. До этого Собняин заявил, что четыре БПЛА были сбиты в Подольском городском округе, два — в Раменском городском округе и еще один — в Люберцах.

По предварительной информации, в результате падения обломков никто не пострадал, разрушений также нет, сказал он.

Как следует из табло аэропорта Внуково, задержаны вылет и прилет ряда рейсов.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Лавров назвал ключевой вопрос урегулирования конфликта на Украине

В Китае выявили ортонайровирус

Режим ЧС вводится в Новосибирской области

La Repubblica узнала о мирном плане Шольца по Украине

В России появится обязательная примирительная процедура при разводе

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Trafigura предупредила о скором падении цен на нефть до $60 за баррель

Результаты губернаторских выборов. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Сергей Собянин беспилотники
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
Обломки дронов упали на территории объекта ТЭК в Тульской области
Политика
Губернатор сообщил о подавлении дронов в Липецкой области
Политика
Богомаз сообщил о перехвате и уничтожении 59 БПЛА над Брянской областью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Маск назвал потрясающим умершего актера, который озвучивал Дарта ВейдераОбщество, 04:31
В Латвии заявили о планах запретить россиянам покупать недвижимостьПолитика, 04:07
Минобороны КНР анонсировало военно-морские учения с РоссиейПолитика, 04:05
«Аль-Акса» сообщил о 40 погибших при атаке Израиля на сектор ГазаПолитика, 04:04
Обломки дронов упали на территории объекта ТЭК в Тульской областиПолитика, 04:00
Собянин заявил об уничтожении еще трех дронов в Домодедово и РаменскомПолитика, 03:49
Богомаз сообщил о перехвате и уничтожении 59 БПЛА над Брянской областьюПолитика, 03:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На подлете к Москве сбили семь беспилотниковПолитика, 03:14
У арестованного за взятку московского военкома нашли дорогую недвижимостьОбщество, 02:58
Губернатор сообщил о подавлении дронов в Липецкой областиПолитика, 02:55
Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников в Люберцах и РаменскомПолитика, 02:42
Стали известны цены в России на iPhone 16Технологии и медиа, 02:39
Ракетная опасность в Курской области продлилась три минутыПолитика, 02:16
Фицо призвал запретить подразделения ВСУ с нацистской символикойПолитика, 02:14