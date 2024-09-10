Собянин заявил об уничтожении еще трех дронов в Домодедово и Раменском
В городском округе Домодедово силы ПВО уничтожили еще два беспилотника на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.
Чуть позже мэр уточнил, что еще один дрон уничтожен в Раменском городском округе.
Таким образом, количество сбитых дронов возросло до десяти. До этого Собняин заявил, что четыре БПЛА были сбиты в Подольском городском округе, два — в Раменском городском округе и еще один — в Люберцах.
По предварительной информации, в результате падения обломков никто не пострадал, разрушений также нет, сказал он.
Как следует из табло аэропорта Внуково, задержаны вылет и прилет ряда рейсов.
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