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Военная операция на Украине ,  
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Масштабная атака дронов по территории России. Карта

Над территорией России за ночь сбили почти 160 украинских беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Во время массированной ночной атаки беспилотники атаковали НПЗ в Москве, а также две ГРЭС — в Подмосковье и Тверской области

В ночь на 1 сентября над регионами России сбили 158 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

О каких последствиях атаки дронов сообщали власти регионов:

  • В Москве, по данным Минобороны, сбили два дрона. После падения одного из беспилотников произошел пожар в «отдельно стоящем техническом помещении» Московского НПЗ, сообщал мэр Сергей Собянин. Возгорание локализовано, угрозы для людей и работы завода нет, заверили в МЧС.
  • В Подмосковье сбили семь дронов. Глава Каширского городского округа Михаил Шувалов сообщал, что три беспилотника пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС. «Жертв и разрушений нет, пожара не последовало. Электроэнергия исправно подается абонентам», — написал он.
  • В Тверской области сбили один дрон. В пресс-службе правительства региона сообщили РБК, что из-за падения беспилотника началось возгорание рядом с Конаковской ГРЭС, огонь потушили, газо- и электроснабжение округа осуществляется в штатном режиме.
  • В Калужской области перехватили пять дронов. Губернатор Владислав Шапша сообщил, что один из беспилотников, подавленный системами РЭБ, зацепился за вышку сотовой связи в Тарусском районе. «Есть незначительные повреждения вышки. Работает оперативная группа», — рассказал глава региона.
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Теги
Минобороны беспилотники Москва Военная операция на Украине
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