Масштабная атака дронов по территории России. Карта

Над территорией России за ночь сбили почти 160 украинских беспилотников

Во время массированной ночной атаки беспилотники атаковали НПЗ в Москве, а также две ГРЭС — в Подмосковье и Тверской области

В ночь на 1 сентября над регионами России сбили 158 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

О каких последствиях атаки дронов сообщали власти регионов: