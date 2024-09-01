Масштабная атака дронов по территории России. Карта
Над территорией России за ночь сбили почти 160 украинских беспилотников
Во время массированной ночной атаки беспилотники атаковали НПЗ в Москве, а также две ГРЭС — в Подмосковье и Тверской области
В ночь на 1 сентября над регионами России сбили 158 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.
О каких последствиях атаки дронов сообщали власти регионов:
- В Москве, по данным Минобороны, сбили два дрона. После падения одного из беспилотников произошел пожар в «отдельно стоящем техническом помещении» Московского НПЗ, сообщал мэр Сергей Собянин. Возгорание локализовано, угрозы для людей и работы завода нет, заверили в МЧС.
- В Подмосковье сбили семь дронов. Глава Каширского городского округа Михаил Шувалов сообщал, что три беспилотника пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС. «Жертв и разрушений нет, пожара не последовало. Электроэнергия исправно подается абонентам», — написал он.
- В Тверской области сбили один дрон. В пресс-службе правительства региона сообщили РБК, что из-за падения беспилотника началось возгорание рядом с Конаковской ГРЭС, огонь потушили, газо- и электроснабжение округа осуществляется в штатном режиме.
- В Калужской области перехватили пять дронов. Губернатор Владислав Шапша сообщил, что один из беспилотников, подавленный системами РЭБ, зацепился за вышку сотовой связи в Тарусском районе. «Есть незначительные повреждения вышки. Работает оперативная группа», — рассказал глава региона.
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