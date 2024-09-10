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Политика ,  
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Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников в Люберцах и Раменском

В городском округе Люберцы силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал он.

Как следует из табло аэропорта Внуково, задержаны вылет и прилет ряда рейсов. 

Еще два дрона были сбиты в Раменском городском округе, они также направлялись в столицу, сообщил позднее Собянин. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

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