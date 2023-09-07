В Сумах и в Одесской области прозвучали взрывы

В Сумах и в Одесской области прозвучали взрывы

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога, взрывы раздались портовом городе Измаил в Одесской области

В Сумах на северо-востоке Украины прогремели взрывы, сообщает «Суспiльне». В регионе объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ в своем телеграм-канале предупредили об угрозе ракетных ударов.

Тревога звучит и в Одесской области, сообщил председатель региональной военной администрации Олег Кипер. Позднее «Зеркало недели» со ссылкой на местные паблики написало о взрыве в Измаиле — портовом городе на юге области, расположенном на берегу Дуная.

Также тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской областях и в подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей.

В предыдущую ночь взрывы были слышны в городах Рени и Килия в Измаильском районе Одесской области, на берегу Дуная, где расположены порты. Кипер сообщил, что район атаковали дроны, в результате погиб человек. Также повреждения получили объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры.

Минобороны России после прекращения действия зерновой сделки и атаки украинских безэкипажных катеров на Крымский мост 17 июля не раз сообщало об ударах в Одесской области по местам производства и хранения таких катеров. Украинская сторона заявляла о повреждении портовой инфраструктуры.

3 сентября министерство заявило о групповом ударе дронами по хранилищам топлива в порту Рени, используемого для снабжения военной техники ВСУ



Российское ведомство заявляет, что наносит удары только по военным целям и не атакует гражданские объекты