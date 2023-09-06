В Киеве прогремели взрывы

В столице Украины ночью два часа работали сирены воздушной тревоги, местные жители слышали взрывы от работы ПВО. Погибших и разрушений нет. О работе ПВО также сообщили в портовых городах Одесской области

Люди в бомбоубежище (Фото: Pierre Crom / Getty Images)

В Киеве в 4:43 мск объявили воздушную тревогу, спустя час сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщила в телеграм-канале военная администрация столицы Украины.

Власти попросили киевлян до отбоя сирен оставаться в укрытиях, либо соблюдать правило двух стен — согласно ему, спрятаться следует так, чтобы до открытого пространства было не менее двух стен.

Предварительно, разрушений и погибших нет. В 6:37 мск воздушную тревогу отменили.

Ночью взрывы прозвучали в портовых городах Килия и Рени, расположенных в Одесской области Украины на берегу Дуная. Сирены воздушной тревоги были включены примерно с 0:30 до 3:15. По данным властей, погиб один человек, в нескольких населенных пунктах возникли пожары, повреждены «объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры».

После выхода России из зерновой сделки Украина стала отправлять свою продукцию не из черноморских портов, а дунайских. Раньше они не использовались из-за высокой стоимости доставки продукции оттуда по сравнению с портами на Черном море.