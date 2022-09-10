Моравецкий: Польша может обратиться в международные суды по вопросам репараций от Германии

В Польше допустили обращение в международные суды по репарациям от ФРГ

Польские власти требуют от Германии репараций в размере $1,3 трлн за потери во Второй мировой войне. Варшава хотела бы пригласить Берлин на переговоры — возможно, с участием представителей Израиля, сообщил премьер Польши

Вид на Варшаву в 1945 году (Фото: Keystone / Getty Images)

Польша хотела бы провести переговоры в Берлине на тему репараций от Германии за ущерб, понесенный в ходе Второй мировой войны, заявил в интервью немецкому изданию Spiegel премьер-министр Матеуш Моравецкий. Варшава может пригласить на такую встречу и представителей Израиля, так как «половина жертв в Польше были гражданами еврейского происхождения».

«Возможно, на более позднем этапе мы обратимся со своими претензиями в международные суды», — добавил премьер.

О намерении Польши требовать от Германии репараций в размере 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) стало известно в начале сентября. Глава правящей польской партии Ярослав Качиньский отметил, что значительную часть суммы составляет «компенсация за гибель более 5,2 млн польских граждан». В 2017 году специальная комиссия польского сейма по репарациям оценивала нанесенный стране за годы войны ущерб от Германии в $48,8 млрд, в марте 2018 года ее увеличили до $850 млрд, а затем снизили до $543 млрд. В октябре 2018 года польские власти пообещали пересчитать сумму «по новой технологии».

Берлин неоднократно отказывал Польше в репарациях, ссылаясь на резолюцию польского сейма от 1953 года, согласно которой Варшава в соглашении с ГДР отказалась от выплат. «Мы не признаем это соглашение», — заявил Моравецкий в интервью Spiegel. По словам премьера, отказаться от репараций Польшу заставил Советский Союз, поэтому вопрос в сейме даже не рассматривался. В 2019 году министр обороны Мариуш Блащак также заявил, что решение не было суверенным, и обвинил в отсутствии компенсаций Россию.

4 сентября Моравецкий сообщил, что власти Польши пригласят Германию к переговорам о репарациях и направят Берлину дипломатическую ноту.