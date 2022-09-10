Украина попросила у США $1,5 млрд на закупку газа

Ранее «Нафтогаз» предупредил о трудном отопительном сезоне и попросил украинцев ограничить расход газа. Помощь Киеву, в том числе в закупке энергоресурсов, премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с главой Минфина США Джанет Йеллен

Денис Шмыгаль и Джанет Йеллен (на экране) (Фото: Denys_Shmyhal / Twitter)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телефонном разговоре с главой Минфина США Джанет Йеллен попросил у Экспортно-импортного банка США $1,5 млрд на закупку газа. Об этом говорится в заявлении украинской стороны.

«Стороны обсудили вопросы энергетической безопасности и прохождения отопительного сезона — в частности, содействие американских партнеров в закупке газа. В этом контексте ведутся переговоры по выделению транша в сумме $1,5 млрд от Экспортно-импортного банка США на покупку газа», — отмечается в пресс-релизе.

Шмыгаль рассказал, что Киев разрабатывает новую совместную с МВФ программу и рассчитывает на поддержку партнеров по этому направлению.

В сообщении американского Минфина, в свою очередь, указано, что Йеллен и Шмыгаль обсудили экономическую помощь Украине. Министр финансов США в разговоре отметила, что к концу сентября объем субсидий Вашингтона Киеву достигнет $8,5 млрд и напомнила, что Белый дом запросил у конгресса еще $4,5 млрд для удовлетворения «насущных потребностей Украины в ближайшие месяцы».

Председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко ранее сообщил, что компания за восемь месяцев 2022 года снизила добычу только на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, «Нафтогаз» добывает газ в Харьковской области, а во Львовской области добыча даже выросла. Сейчас в подземных хранилищах Украины есть 13,2 млрд куб. м газа, и при нынешних темпах закачки к 1 ноября удастся накопить до 15 млрд куб. м, рассказал Витренко. Тем не менее он призвал украинцев экономно тратить газ, так как, несмотря на сокращение потребления промышленностью с начала года примерно на 50%, потребление населением прогнозировать сложно.

Он отметил, что для продления импорта правительство должно найти решение для компенсации разницы в тарифах, так как на европейском рынке 1 тыс. куб. м газа стоит около $2000, а на внутреннем рынке «Нафтогаз» продает его за $200.

Читайте на РБК Pro Pro Три долгосрочных HR-тренда и шесть вызовов для лидера Три долгосрочных HR-тренда и шесть вызовов для лидера Статьи Pro Злые и жадные: что с людьми делает недосып Злые и жадные: что с людьми делает недосып Исследования Pro Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость Исследования Pro Почему Россия не сможет пойти по иранскому пути в ИТ-секторе Почему Россия не сможет пойти по иранскому пути в ИТ-секторе Статьи Pro Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Статьи Pro «Мы в «Вашингтоне» любим есть пиццу»: почему хоккеист Овечкин против диет «Мы в «Вашингтоне» любим есть пиццу»: почему хоккеист Овечкин против диет Статьи Pro В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться Инструкции Pro Почему умственная работа выматывает и что с этим делать Почему умственная работа выматывает и что с этим делать Исследования

В конце августа Витренко предупреждал, что предстоящий отопительный сезон на Украине начнется позже и закончится раньше, чем обычно, а температура в помещениях будет ниже нормы на 4 градуса. «Без [западной] финансовой поддержки нам будет не хватать газа, и это будет означать, что у нас будут действительно высокие риски для энергосистемы. [Без импорта газа] в значительной части Украины будут отключения электроэнергии», — сказал глава «Нафтогаза».