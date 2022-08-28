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Глава «Нафтогаза» предупредил о «самой холодной зиме» десятилетия

Жителям Украины рекомендовали запастись одеялами и теплой одеждой на случай, если температура на улице опустится ниже 10 градусов мороза. Температура в помещениях в стране этой осенью и зимой будет не выше 18 градусов тепла
Фото: Анатолий Степанов / Reuters
Фото: Анатолий Степанов / Reuters

На Украине предстоящий отопительный сезон начнется позже и закончится раньше, чем обычно, а температура в помещениях будет ниже нормы на 4 градуса. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью The Guardian.

По его словам, температура в помещениях в этом году составит 17–18 градусов, в связи с чем он посоветовал украинцам запасаться одеялами и теплой одеждой на случай, если температура на улице упадет до минус 10 градусов и станет ниже средней зимней температуры.

«Без [западной] финансовой поддержки нам будет не хватать газа, и это будет означать, что у нас будут действительно высокие риски для энергосистемы. [Без импорта газа] в значительной части Украины будут отключения электроэнергии», — сказал Витренко.

Помимо этого, он указал, что без импорта газа существует риск того, что некоторые домохозяйства не получат достаточного количества тепла и «будет действительно слишком холодно».

Зеленский предупредил о самой сложной зиме в истории Украины
Политика
Фото:Katja Buchholz / Getty Images

Украина производит около 60% необходимого ей газа внутри страны, а остальное импортирует у своих соседей по ЕС по рыночным ценам. Сейчас Киеву нужно около $10 млрд для импорта газа. Витренко сказал, что, по его мнению, союзники понимают эту необходимость, однако у него нет полной уверенности, что страна получит необходимые средства.

При этом потребности Украины могут возрасти, если в ходе спецоперации России будут повреждены важнейшие объекты газовой инфраструктуры страны, электростанции или объекты по добыче газа, пишет издание.

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28 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе и на Украине складывается непростая ситуация в сфере энергетики. В связи с этим украинцам предстоит пережить самую сложную зиму в истории страны, предупредил он.

«Правительство Украины, наши государственные компании делают все, чтобы мы были готовы пройти этот зимний сезон», — сказал украинский лидер. Зеленский указал, что в Европе цены на газ преодолели отметку $3,3 тыс. за 1 тыс. куб. м. Причиной этого он назвал «российский газовый шантаж».

Зеленский выразил уверенность, что Европа станет независимой от российских энергоносителей, а Россия перестанет быть игроком энергорынка континента.

В конце июля «Газпром» объявил о третьем за лето сокращении прокачки газа в Германию по «Северному потоку». Объем поставок газа снизился сначала с 167 млн до 100 млн куб. м газа в сутки, а затем еще на треть. С 27 июля прокачка газа упала до 33 млн куб. м — 20% от проектной мощности газопровода. В компании объяснили это отсутствием турбины, которая находилась на ремонте в Канаде. Ее вывоз затруднялся условиями введенных против России санкций.

Официальный Берлин опасается, что Россия может полностью прекратить поставки газа по «Северному потоку», дефицит этого топлива грозит остановкой рыночных процессов в Германии, предупреждал вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

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Нафтогаз Украины холод Украина отопление

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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