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Политика ,  
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Путин назначил нового прокурора Москвы
Им стал Денис Попов, который до этого возглавлял надзорное ведомство Дагестана. Ранее Попова на должность прокурора Москвы рекомендовал Юрий Чайка
Денис Попов (Фото: Пресс-служба Мосгордумы / РИА Новости)

Прокурором Москвы стал государственный советник юстиции 2-го класса Денис Попов. Указ о его назначении на пятилетний срок подписал президент России Владимир Путин, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Генпрокурор Юрий Чайка предложил назначить Попова прокурором Москвы в мае 2019 года, внеся его кандидатуру в Мосгордуму на согласование.

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Чайка предложил прокурору Дагестана возглавить ведомство в Москве

О назначении Попова накануне сообщил «Коммерсантъ»: по данным газеты, соответствующий указ Путин подписал 7 сентября. В соответствии с указом главой прокуратуры Дагестана вместо него стал старший советник юстиции Алексей Ежов. Одновременно с этим, писало издание, Путин освободил от должности порядка 30 высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Попов ранее возглавлял прокуратуру Дагестана. На эту должность он был назначен в феврале 2018 года, после отставки предыдущего главы надзорного ведомства республики Рамазана Шахнавахова. До этого, с ноября 2015 года, Попов занимал пост прокурора Хакасии. Он награжден орденом Мужества, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу», а также именным оружием.

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«Коммерсантъ» сообщил об увольнении Путиным почти 30 силовиков

Прежним прокурором Москвы был Владимир Чуриков, занявший этот пост в 2015 году. В декабре прошлого года Путин освободил его от должности и назначил исполняющим обязанности главы надзорного ведомства в столице Олега Манакова.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: прокуратура Москвы, Владимир Путин, назначение
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