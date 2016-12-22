ЕС осудил российские власти за разгон протестных акций 9 сентября

Евросоюз выступил с осуждением действий российских властей и силовых структур в ходе акций против пенсионной реформы 9 сентября. По мнению властей ЕС, массовые задержания являются нарушением прав человека

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Европейская служба внешних связей опубликовала официальное заявление в связи с прошедшими в России 9 сентября акциями против пенсионной реформы. В ведомстве сочли, что задержания участников несанкционированных акций являются нарушениями прав человека.

В ЕСВС отметили, что прошедшие акции носили характер «мирного протеста». «Несколько организаторов были арестованы в преддверии начала акций и более тысячи демонстрантов были задержаны вчера. В ряде случаев против них применялось насилие со стороны российских властей. Эти действия препятствовали осуществлению свободы выражения и мирных собраний, которые являются основными правами человека, закрепленными в российской конституции, а также во Всеобщей декларации прав человека», — говорится в заявлении.

Особо во внешнеполитической службе ЕС подчеркнули, что в ходе акций были случаи задержания журналистов, что также «подрывает свободу выражения мнений».

«Европейский союз ожидает, что российские власти будут полностью соблюдать международные обязательства, взятые Россией, в том числе в рамках Совета Европы и ОБСЕ, по защите основных прав и безотлагательно освободят мирных демонстрантов и журналистов», — обратились к российским властям в ЕСВС.

Протесты против пенсионной реформы прошли накануне, 9 сентября, когда во многих регионах одновременно проходили выборы различных уровней. Акции были организованы сторонниками Алексея Навального. Помимо Москвы она проходила в Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Твери, Омске, Уфе, Хабаровске, Челябинске, Волгограде, Тюмени, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и других городах страны. В​сего, согласно данным «ОВД-Инфо», полиция задержала​ по всей России около 1,2 тыс. человек, больше всего задержанных было в Санкт-Петербурге — 623 человека. Иные оценки приводят в полиции — в МВД по итогам акции в Санкт-Петербурге сообщили о задержании 100 демонстрантов.

После акций появились сообщения о том, что в ряде случаев полиция задерживала и журналистов. В связи с этой информацией МВД начало проверку.

Вместе с тем российские власти утверждают, что действия полиции в рамках разгона несанкционированных акций оставались в рамках закона. Так, об этом заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Вы знаете, что полиция действует строго в соответствии с законодательством. Вы знаете, что речь идет о несанкционированных акциях», — ответил он на вопрос журналистов.