ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 71,62 69,68 EUR Нал. 82,81 80,82 USD Бирж. 70,57 +0,65 EUR Бирж. 81,83 +1,03 USD ЦБ. 69,87 +0,84 EUR ЦБ. 80,67 +0,31 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6313,30 -74,70 IMOEX 2335,85 +0,60% RTSI 1043,46 -0,67% Brent 77,49 +1,35% DJIA 25859,72 -0,22% Nasdaq 7926,77 +0,31%
ЕС осудил российские власти за разгон протестных акций 9 сентября
Лента новостей
Эксперты назвали проигравших от майских указов бюджетников 00:00, Экономика Путин наградил орденом Мужества руководителя расследования «дела Немцова» 10 сен, 23:57, Политика Суд аннулировал сделки между O1 Group и «ФК Открытие» 10 сен, 23:57, Бизнес Порошенко увеличил срок осеннего призыва в армию до декабря 10 сен, 23:24, Политика Турция перебросила танки и артиллерию на границу с Сирией 10 сен, 23:18, Политика В Белом доме сообщили о письме Ким Чен Ына к Трампу с просьбой о встрече 10 сен, 23:12, Политика Киев нашел выгоду от прекращения железнодорожного сообщения с Россией 10 сен, 22:56, Политика Монсон рассказал о планах после избрания депутатом в Красногорске 10 сен, 22:54, Политика ЕС осудил российские власти за разгон протестных акций 9 сентября 10 сен, 22:51, Политика Как производят мраморную говядину в России 10 сен, 22:30, РБК и Мираторг Зюганов предложил «немедленно» принять ДНР и ЛНР в состав России 10 сен, 22:24, Политика ABC узнал о работе Бутиной над встречей для Лаврова и шоу про Путина 10 сен, 22:15, Политика Литовский акционер аэропорта Жуковский решил выйти из проекта 10 сен, 22:04, Бизнес Суд утвердил право России на водку Stolichnaya после 15 лет спора в суде 10 сен, 21:29, Бизнес Сборная России разгромила Чехию в товарищеском матче 10 сен, 21:18, Спорт Россия созвала Совбез ООН после встречи Путина, Эрдогана и Роухани 10 сен, 21:04, Политика Экс-помощник Сергея Приходько стал топ-менеджером НОВАТЭКа 10 сен, 20:55, Бизнес Болтон пообещал «более мощный» ответ на применение химоружия в Сирии 10 сен, 20:55, Политика Новые антирекорды: что заставляет рубль и российский госдолг дешеветь 10 сен, 20:42, Финансы ФСБ рассказала о задержании в Крыму двух украинских рыбаков 10 сен, 20:34, Общество На Украине заявили о попытке блокировать КПП на границе с Россией 10 сен, 20:15, Общество Фильм Хабенского «Собибор» выдвинули на премию «Оскар» от России 10 сен, 20:12, Общество Наехавшего на пешеходов в Москве водителя арестовали 10 сен, 19:44, Общество В Британии показали испытания прототипа летающего электротакси 10 сен, 19:43, Технологии и медиа «Аэрофлот» подписал соглашение на покупку ста самолетов Superjet 100 10 сен, 19:37, Технологии и медиа В парижском отеле Ritz ограбили принцессу из Саудовской Аравии 10 сен, 19:17, Общество Футбол. Товарищеский матч. Россия — Чехия. Онлайн 10 сен, 19:00, Спорт Как заработать на биткоине: цена криптовалюты поднялась до $6,3 тыс. 10 сен, 18:51, Крипто
ЕС осудил российские власти за разгон протестных акций 9 сентября
Политика, 10 сен, 22:51
0
ЕС осудил российские власти за разгон протестных акций 9 сентября
Евросоюз выступил с осуждением действий российских властей и силовых структур в ходе акций против пенсионной реформы 9 сентября. По мнению властей ЕС, массовые задержания являются нарушением прав человека
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Европейская служба внешних связей опубликовала официальное заявление в связи с прошедшими в России 9 сентября акциями против пенсионной реформы. В ведомстве сочли, что задержания участников несанкционированных акций являются нарушениями прав человека.

В ЕСВС отметили, что прошедшие акции носили характер «мирного протеста». «Несколько организаторов были арестованы в преддверии начала акций и более тысячи демонстрантов были задержаны вчера. В ряде случаев против них применялось насилие со стороны российских властей. Эти действия препятствовали осуществлению свободы выражения и мирных собраний, которые являются основными правами человека, закрепленными в российской конституции, а также во Всеобщей декларации прав человека», — говорится в заявлении.

Особо во внешнеполитической службе ЕС подчеркнули, что в ходе акций были случаи задержания журналистов, что также «подрывает свободу выражения мнений».

«Европейский союз ожидает, что российские власти будут полностью соблюдать международные обязательства, взятые Россией, в том числе в рамках Совета Европы и ОБСЕ, по защите основных прав и безотлагательно освободят мирных демонстрантов и журналистов», — обратились к российским властям в ЕСВС.

Протесты против пенсионной реформы прошли накануне, 9 сентября, когда во многих регионах одновременно проходили выборы различных уровней. Акции были организованы сторонниками Алексея Навального. Помимо Москвы она проходила в Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Твери, Омске, Уфе, Хабаровске, Челябинске, Волгограде, Тюмени, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и других городах страны. В​сего, согласно данным «ОВД-Инфо», полиция задержала​ по всей России около 1,2 тыс. человек, больше всего задержанных было в Санкт-Петербурге — 623 человека. Иные оценки приводят в полиции — в МВД по итогам акции в Санкт-Петербурге сообщили о задержании 100 демонстрантов.

Как прошли акции против пенсионной реформы в Москве и других городах Еще 7 фото
Фотогалерея

После акций появились сообщения о том, что в ряде случаев полиция задерживала и журналистов. В связи с этой информацией МВД начало проверку.

Песков прокомментировал действия полиции на акциях сторонников Навального
Политика

Вместе с тем российские власти утверждают, что действия полиции в рамках разгона несанкционированных акций оставались в рамках закона. Так, об этом заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Вы знаете, что полиция действует строго в соответствии с законодательством. Вы знаете, что речь идет о несанкционированных акциях», — ответил он на вопрос журналистов.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Евросоюз , Алексей Навальный
Главное
Эксперты назвали проигравших от майских указов бюджетников Экономика
Материалы по теме
Песков прокомментировал действия полиции на акциях сторонников Навального Политика
В России прошли акции против пенсионной реформы Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter