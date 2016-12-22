МВД начало проверку после сообщений о задержании журналистов на митинге

МВД России начало проверку в связи с заявлениями руководителей ряда региональных СМИ о задержании журналистов, освещавших несогласованные акции. Соответствующее заявление поступило в Союз журналистов, сообщается на сайте организации.

«В настоящее время изучаются все имеющиеся материалы, в том числе показания очевидцев и видеозаписи с мест проведения акций. Для обеспечения объективности проверок организовано взаимодействие с Союзом журналистов России», — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что сотрудникам правоохранительных органов, работающим на массовых мероприятиях, в обязательном порядке объясняют правовой статус журналистов.

Ранее сообщалось о задержании журналистов на митинге в Екатеринбурге. Издание Е1.ру сообщало о задержании полицией журналиста издания Сергея Панина и Дмитрия Емельянова, а также корреспондента 66.RU Димы Антоненкова.

Сотрудники региональных и городских изданий, в том числе «РБК Екатеринбург», подписались под открытым письмом в адрес главы ГУ МВД Свердловской области.

Глава Свердловской областной избирательной комиссии Валерий Чайников сообщил «РБК Екатеринбург», что выборы, несмотря на массу сообщений о нарушениях и подкупе избирателей, будут признаны состоявшимися.

9 сентября более чем в 20 городах прошли акции против пенсионной реформы, организованные сторонниками Алексея Навального. В большинстве городов они не были согласованы. По оценкам «ОВД-Инфо», были задержаны около 840 человек, в том числе журналисты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время протестных акций полиция действовала строго по закону. Отвечая на вопрос о задержании журналистов, он призвал разбираться в каждом случае отдельно.

«Нужно разбирать каждый конкретный случай. Я не готов это делать, потому что я не знаю деталей. Обобщающие суждения делать весьма трудно. Вряд ли это будет корректно. Надо знать, где и кого именно задерживали», — отметил он.