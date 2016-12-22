Боец Джефф Монсон стал депутатом в России

Недавно получивший российское гражданство американский боец Джефф Монсон стал депутатом гордумы Красногорска. Потерявший семью в «Зимней вишне» Игорь Востриков и племянница Сергея Скрипаля Виктория в облсоветы не прошли

Джефф Монсон (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Получивший три месяца назад гражданство России американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом ​городского парламента подмосковного Красногорска. Об этом РБК сообщили в пресс-службе красногорского отделения «Единой России», которое выдвинуло Монсона на выборы.

Боец заявил о намерении стать депутатом в начале июня, российский паспорт он получил 12 июня. Гражданином России Монсон стал в соответствии с указом, подписанным президентом Владимиром Путиным. В своей анкете кандидата в депутаты он указал, что работает в АНО «Спортивный клуб «Зоркий» тренером по физподготовке.

Как ранее писал РБК, после получения российского гражданства бывший американец стал также бизнес-партнером бизнесмена Владимира Кутьева, являющегося основным владельцем единственного легального казино в Алтайском крае.

Видео: РБК

Несколько других известных претендентов в региональные депутаты выборы проиграли. Баллотировавшийся в Совет народных депутатов Кемеровской области от «Единой России» Игорь Востриков, потерявший семью во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня», депутатом не стал. Об этом Востриков рассказал РБК.

Также не смогла избраться депутатом, но уже Ярославской областной думы, кандидат от «Справедливой России» Виктория Скрипаль — племянница отравленного в Великобритании Сергея Скрипаля.

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