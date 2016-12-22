Племянницу Скрипаля выдвинули в ярославскую облдуму

Племянница отравленного в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория выдвинута кандидатом в депутаты Ярославской областной думы

Виктория Скрипаль (Фото: Татьяна Макеева / Reuters)

Партия «Справедливая Россия» выдвинула Викторию Скрипаль в депутаты областной думы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на секретаря бюро совета регионального отделения партии Анатолия Каширина. По его словам, племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля будет баллотироваться в 10-м избирательном округе во Фрунзенском районе Ярославля.

Каширин назвал Скрипаль патриотом России и «человеком с активной жизненной позицией».

«Во время работы по выдвижению кандидатов мы предложили ей, и она с удовольствием согласилась»,— заявил представитель «Справедливой России».

Проживающая в Ярославле Виктория Скрипаль – двоюродная сестра Юлии Скрипаль. После отравления родственников в английском Солсбери она связывалась с ними и пыталась получить британскую визу. Однако во въезде в Соединенное королевство ей в результате было отказано два раза. В первом случае британские власти посчитали ее безработной, а во втором указали на недостаточный уровень зарплаты.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в бессознательном состоянии в ​британском городе Солсбери в начале марта. Британская сторона обвинила в причастности к отравлению Россию. Москва все обвинения отрицает.