Захарова заявила о прямой угрозе Сербии со стороны «злонамеренных сил»

Мария Захарова (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Западные идеологи через неправительственные организации (НПО) и СМИ стремятся нарушить устойчивость внутриполитической ситуации в Сербии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Определенные злонамеренные силы» снова предпринимают попытки «расшатать внутриполитическую ситуацию» в Сербии и дискредитировать местную власть, сообщила дипломат.

«Речь идет о печально известной схеме, которую на Балканах (и не только) многократно пускали в ход западные идеологи «площадной демократии», — заявила Захарова. Они делают это с помощью «марионеточных» СМИ и НПО, отметила представитель МИДа.

Российская сторона считает, что такие действия несут «прямую угрозу» Сербии. По словам Захаровой, тактика Запада является «деструктивной и безответственной».

Москва не первый раз указывает на вмешательство других государств в политическую ситуацию в Сербии.

Так, 19 декабря 2023 года в Сербии прошли парламентские выборы. Победу одержала коалиция президента Александра Вучича, набравшая 46,7% голосов. Оппозиция получила 23,69% голосов и обвинила руководство страны в фальсификации выборов. После этого в Белграде начались беспорядки. 24 декабря протестующие попытались ворваться в городскую администрацию.

Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спровоцировать беспорядки в Сербии пытались «третьи силы», в том числе зарубежные.