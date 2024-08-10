Белоруссия начала консультации с союзниками из-за действий Киева
Белоруссия на фоне уничтожения нескольких украинских беспилотников в своем воздушном пространстве инициирует консультации с союзниками и партнерами, а также по линии международных структур, заявили в МИД республики.
«Это очень серьезный инцидент, который не останется без должной международно-правовой и субстантивной оценки. Данные преступные действия радикально эскалируют ситуацию и представляют собой опасную попытку расшить зону текущего в нашем регионе конфликта», — подчеркнули в министерстве.
Там также отметили, что если Белоруссия будет втянута в вооруженный конфликт, то «пожар в таком случае может охватить весь регион и перекинется, в том числе, на страны ЕС». «Победителей не будет! Остудите своих воинствующих политиков!», — призвал белорусский МИД.
Ранее в этот день президент Александр Лукашенко сообщил, что накануне вечером белорусская ПВО уничтожила несколько целей — предположительно, ударных беспилотников, — летевших с территории Украины. Он обвинил Киев в провокации и нарушении всех договоренностей. «Без ответа любые провокации не останутся», — пообещал глава государства.
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