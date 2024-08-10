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США сняли запрет на продажу наступательного оружия Саудовской Аравии

Байден ограничил продажу вооружения Саудовской Аравии в 2021 году из-за операции в Йемене. В Госдепе заявили, что Эр-Рияд с тех пор минимизировал гражданские жертвы. Позиция США сменилась на фоне собственной операции в Йемене
Государственный департамент США&nbsp;в Вашингтоне
Государственный департамент США в Вашингтоне (Фото: Артур Габдрахманов / Sputnik / РИА Новости)

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение снять запрет на продажу Соединенными Штатами наступательного оружия Саудовской Аравии, действовавший в течение трех последних лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента США.

«Мы будем рассматривать новые поставки [в Саудовскую Аравию] на типичной индивидуальной основе в соответствии с нашей политикой передачи обычных вооружений», — сказал чиновник.

Как рассказали источники Reuters, о решении снять запрет администрация Байдена проинформировала конгресс ранее на этой неделе. Один из собеседников не исключил, что продажи наступательного вооружения Эр-Рияду могут возобновиться уже на следующей неделе.

«Мы отмечаем позитивные шаги, предпринятые Министерством обороны Саудовской Аравии за последние три года для существенного улучшения процессов минимизации ущерба гражданскому населению [Йемена], отчасти благодаря работе американских инструкторов и советников», — также заявил представитель Госдепартамента.

Джо Байден запретил продажу наступательного вооружения Саудовской Аравии в 2021 году, вскоре после победы на президентских выборах. Решение объяснялось нарушением прав человека в стране, а также действиями Саудовской Аравии в Йемене, которые привели к гибели мирных жителей.

Как утверждает Reuters, позиция Белого дома изменилась в 2022 году, когда Саудовская Аравия начала попытки урегулировать конфликт в Йемене. После начала конфликта между ХАМАС и Израилем сторонников запрета таких поставок стало еще меньше, пишет агентство.

Кроме этого, в ответ на действия хуситов международная коалиция во главе с США в декабре сама начала операцию «Страж процветания» для обеспечения безопасности судоходства. Американские истребители продолжают наносить удары по позициям хуситов в Йемене.

Reuters узнал об обсуждении отмены запрета США на продажу оружия Эр-Рияду
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Вид на Эр-Рияд

В мае Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала, что США и Саудовская Аравия близки к заключению нового оборонительного пакта. Вместе с тем, по данным собеседников газеты, планируемое снятие запрета на продажу наступательного оружия не было напрямую связано с этой сделкой.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), масштабное соглашение между США и Саудовской Аравией в сфере обороны должно было произойти в обмен на нормализацию дипломатических отношений королевства с Израилем. Это соглашение, как пишет WSJ, в том числе будет включать поддержку в разработке гражданской ядерной программы королевства, в частности создания собственной системы обогащения урана.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Джо Байден Сайдовская Аравия Йемен поставки оружия
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