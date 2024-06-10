 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Война Израиля с ХАМАС ,  
0 

WSJ узнала условие заключения оборонного соглашения США и Эр-Рияда

WSJ: соглашение США и Эр-Рияда зависит от прекращения войны в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Будущее оборонного соглашения США и Саудовской Аравии будет зависеть от прекращения войны в секторе Газа и приверженности Израиля созданию палестинского государства. Нетаньяху выступает против последнего
Фото: Clodagh Kilcoyne / WPA Pool / Getty Images
Фото: Clodagh Kilcoyne / WPA Pool / Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена близка к заключению договора с Саудовской Аравией в сфере обороны в обмен на нормализацию дипломатических отношений королевства с Израилем, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских и саудовских чиновников.

Соглашение должно улучшить положение Саудовской Аравии и укрепить военную роль США на Ближнем Востоке, который страдает от последствий атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последующей войны в секторе Газа. Оно будет включать поддержку в разработке гражданской ядерной программы королевства, в частности, создания собственной системы обогащения урана. В то же время сделка может усилить напряженность в отношениях с Ираном, который является конкурентом Саудовской Аравии в регионе и углубляет свои связи с Россией, пишет газета.

Успех дипломатических усилий будет зависеть от приверженности Израиля созданию палестинского государства и прекращения войны в Газе, говорится в статье. США хотят поспособствовать тому, чтобы Израиль установил нормальные отношения с Саудовской Аравией, что, в свою очередь, приведет к «большему признанию в арабском и мусульманском мире».

Саудовская Аравия отказалась от украинского «саммита мира» ради России
Политика
Фото:Hannes P. Albert / dpa / Global Look Press

По данным WSJ, прекращение огня не является обязательным требованием для нормализации отношений, но, по мнению собеседников газеты, без него сложно достигнуть соглашения «с практической точки зрения». Что касается создание независимого палестинского государства в секторе Газа и на Западном берегу Иордана, это потребует «спорных реформ» Палестинской администрации и значительных уступок со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который решительно выступает против.

WSJ отмечает, что работа над соглашением говорит о «примечательном повороте» в политике Байдена, который во время предвыборной кампании в 2020 году обещал сделать Саудовскую Аравию изгоем в связи с убийством журналиста The Washington Times Джамаля Хашкаджи в 2018 году. Наследный принц Саудовской Аравии взял на себя ответственность за произошедшее, однако настаивал на том, что неназванные чиновники его администрации действовали без его ведома.

Власти США задолго до нападения ХАМАС на Израиль предпринимали усилия для нормализации отношений между израильскими и саудовскими властями, отмечает газета. После 7 октября переговоры на некоторое время приостановились после начала войны в Газе, но затем возобновились.

Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео

Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных

Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми

Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам

Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика

Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений

Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото

Новые кадры из Луганска после удара ВСУ

Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива

Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Саудовская Аравия США соглашение Израиль сектор Газа

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Саудовская Аравия отказалась от украинского «саммита мира» ради России
Политика
Король Саудовской Аравии заболел пневмонией
Политика
Саудовская Аравия обозначила ЕС единственное решение на Ближнем Востоке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
У летевшего в Вену самолета треснули лобовые стекла из-за града Общество, 03:41
WSJ узнала условие заключения оборонного соглашения США и Эр-Рияда Политика, 03:41
Правительство поддержало законопроект о штрафах за опасное вождение Общество, 03:00
Как в России в два раза сократилось число МФО. Инфографика Финансы, 03:00
Суд вернулся к закрытому делу об ОПС против основателя «Русского молока» Бизнес, 02:43
Жена главы АНО «Цифровые платформы» рассказала о подробностях нападения Общество, 02:22
Треть россиян согласились снизить зарплатные ожидания Общество, 02:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Сумская область Украины частично осталась без света Политика, 01:32
Фон дер Ляйен пообещала «проукраинское и проевропейское» большинство в ЕП Политика, 01:31
Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью Политика, 01:01
В Белоруссии задержали школьников за изготовление взрывчатки Общество, 00:50
Премьер Бельгии анонсировал свою отставку Политика, 00:16
Протестующие в Ереване дошли до здания парламента Политика, 00:15
Топ-менеджер РЖД займет должность замминистра транспорта Бизнес, 00:01