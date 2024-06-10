WSJ узнала условие заключения оборонного соглашения США и Эр-Рияда

Будущее оборонного соглашения США и Саудовской Аравии будет зависеть от прекращения войны в секторе Газа и приверженности Израиля созданию палестинского государства. Нетаньяху выступает против последнего

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Администрация президента США Джо Байдена близка к заключению договора с Саудовской Аравией в сфере обороны в обмен на нормализацию дипломатических отношений королевства с Израилем, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских и саудовских чиновников.

Соглашение должно улучшить положение Саудовской Аравии и укрепить военную роль США на Ближнем Востоке, который страдает от последствий атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последующей войны в секторе Газа. Оно будет включать поддержку в разработке гражданской ядерной программы королевства, в частности, создания собственной системы обогащения урана. В то же время сделка может усилить напряженность в отношениях с Ираном, который является конкурентом Саудовской Аравии в регионе и углубляет свои связи с Россией, пишет газета.

Успех дипломатических усилий будет зависеть от приверженности Израиля созданию палестинского государства и прекращения войны в Газе, говорится в статье. США хотят поспособствовать тому, чтобы Израиль установил нормальные отношения с Саудовской Аравией, что, в свою очередь, приведет к «большему признанию в арабском и мусульманском мире».

По данным WSJ, прекращение огня не является обязательным требованием для нормализации отношений, но, по мнению собеседников газеты, без него сложно достигнуть соглашения «с практической точки зрения». Что касается создание независимого палестинского государства в секторе Газа и на Западном берегу Иордана, это потребует «спорных реформ» Палестинской администрации и значительных уступок со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который решительно выступает против.

WSJ отмечает, что работа над соглашением говорит о «примечательном повороте» в политике Байдена, который во время предвыборной кампании в 2020 году обещал сделать Саудовскую Аравию изгоем в связи с убийством журналиста The Washington Times Джамаля Хашкаджи в 2018 году. Наследный принц Саудовской Аравии взял на себя ответственность за произошедшее, однако настаивал на том, что неназванные чиновники его администрации действовали без его ведома.

Власти США задолго до нападения ХАМАС на Израиль предпринимали усилия для нормализации отношений между израильскими и саудовскими властями, отмечает газета. После 7 октября переговоры на некоторое время приостановились после начала войны в Газе, но затем возобновились.