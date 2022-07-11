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Reuters узнал об обсуждении отмены запрета США на продажу оружия Эр-Рияду

Reuters: США обсуждают вариант возобновления продаж наступательных вооружений Эр-Рияду
Обсуждение отмены запрета на продажу наступательного вооружения ведется на фоне стремления Байдена перезагрузить натянутые отношения с Саудовской Аравией, испортившиеся после убийства журналиста Хашкаджи
Вид на Эр-Рияд
Вид на Эр-Рияд (Фото: Nariman El-Mofty / AP)

Вашингтон обсуждает возможность отмены запрета на продажу наступательных вооружений Эр-Рияду, сообщили источники Reuters, об этом стало известно на фоне предстоящего ближневосточного турне президента США Джо Байдена. По их словам, окончательное решение будет зависеть от того, добьется ли Саудовская Аравия деэскалации конфликта в Йемене.

Как пишет агентство, высокопоставленные саудовские чиновники во время последних нескольких встреч настаивали на том, чтобы их американские коллеги отказались от политики продажи Эр-Рияду только оборонительных вооружений. Пока обсуждения идут неофициально и находятся на ранней стадии.

Эти обсуждения ведутся на фоне стремления президента США Джо Байдена перезагрузить натянутые отношения с Эр-Риядом, добиться увеличения поставок нефти из стран Персидского залива и развивать более тесные связи арабских стран с Израилем для противостояния Ирану, отметил Reuters. Однако любой шаг по отмене ограничений на продажу наступательных вооружений вызовет критику в конгрессе как со стороны демократов, однопартийцев Байдена, так и со стороны республиканцев, говорят помощники ряда конгрессменов США.

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Байден совершит с 13 по 16 июля ближневосточное турне, во время которого посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. По словам президента, его поездка важна с точки зрения противостояния России. В частности, Ближний Восток важен для поддержания цепочек поставок, а энергетические ресурсы в регионе способны смягчить последствия ограничений, введенных в ответ на действия России на Украине, отметил он.

Однако предстоящий визит Байдена вызвал критику в США, поскольку американская разведка считает саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда причастным к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи, пишет CNN. Журналист был известен своей критикой в отношении властей Саудовской Аравии, с 2017 года жил в США и писал для Washington Post.

В октябре 2018 года Хашкаджи пропал, после того как отправился в консульство королевства в Стамбуле для оформления документов. Прокуратура Турции считает, что Хашкаджи убили, а его тело расчленили и уничтожили. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что приказ об убийстве поступил с «самых высоких уровней» саудовского правительства. Наследный принц признал ответственность за случившееся, но настаивал, что чиновники действовали без его ведома.

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