МЧС развернуло в Курске палаточный городок для бежавших из зоны боев
МЧС развернуло в Курске палаточный городок на 100 человек для покинувших приграничные районы из-за боев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
«В пункте временного размещения для прибывающих граждан организовано питание и медицинское обеспечение, а также выдача гумпомощи. На месте работают сотрудники Тульского спасательного центра МЧС России», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, во всех пунктах временного размещения (ПВР) эвакуированным оказывают необходимую поддержку психологи и специалисты соцслужб.
В приграничных районах Курской области с утра 6 августа идут бои. Минобороны заявляло, что в тот день были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Также ночью в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим КТО.
МЧС отправило в Курскую область дополнительные силы и средства на фоне боев в регионе. Готовность оказать помощь местным жителям также выразили власти других регионов. Только при поддержке Москвы за сутки в Курской области обустроили 24 пункта временного размещения на 20 тыс. человек, сообщил мэр города Сергей Собянин.
По данным курских властей, после начала боевых действий на территории региона с приграничных территорий на личном и общественном транспорте выехали несколько тысяч человек. Эвакуация также ведется при поддержке местной администрации. Тем, кто покинул свои дома, пообещали выплатить 10 тыс. руб.
По предварительным данным Минздрава, при нападении на регион пострадали более 60 человек.
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