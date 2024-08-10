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Военная операция на Украине ,  
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Экс-глава Минобороны Украины назвал цели атаки на Курскую область

Экс-глава Минобороны Украины Загороднюк назвал цели атаки на Курскую область
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев планировал операцию долгое время, за ее счет ВСУ должны отвлечь российские силы от других участков фронта и перенести боевые действия на территорию вне зоны боев. Генштаб отчитывался, что продвижение ВСУ в регионе остановлено

Киев готовился ко вторжению украинских войск в Курскую область долгое время, заявил газете Financial Times бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк (2019-2020). Как отмечает газета, сейчас он консультирует украинское правительство.

«Киев планировал операцию задолго до этого», — сказал экс-министр изданию.

Перед украинскими войсками были поставлены цели отвлечь российские силы с других участков фронта, перенести боевые действия на территорию России вне зоны боев и снизить поддержку боевых действий среди населения, сказал Загороднюк. Также среди целей были выявление слабых мест российских войск и перехват инициативы.

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Фото:Пресс-служба Минобороны России / ТАСС

Бои в приграничных районах Курской области идут с утра 6 августа. Минобороны заявляло, что в тот день были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Глава Генштаба Валерий Герасимов и ведомство отчитывались, что продвижение ВСУ остановлено. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

Ночью был объявлен режим КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях по решению директора ФСБ Александра Бортникова «в целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника». По данным российского Минобороны, в течение дня 9 августа войска России наносили удары по скоплениям ВСУ в районе Никольского, Южного, Дарьино, Мартыновки, Гоголевки и других населенных пунктов близ Суджи, а также около самого города.

О том, что одной из целей ВСУ было отвлечение российских войск от других участков фронта, также говорили источники CNN. По мнению американских чиновников, Украина не намерена продолжать бои в регионе в долгосрочной перспективе.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл целью атаки на Курскую область усиление позиции Киева на переговорах.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина ВСУ Военная операция на Украине Курская область
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