Экс-глава Минобороны Украины назвал цели атаки на Курскую область

Киев планировал операцию долгое время, за ее счет ВСУ должны отвлечь российские силы от других участков фронта и перенести боевые действия на территорию вне зоны боев. Генштаб отчитывался, что продвижение ВСУ в регионе остановлено

Киев готовился ко вторжению украинских войск в Курскую область долгое время, заявил газете Financial Times бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк (2019-2020). Как отмечает газета, сейчас он консультирует украинское правительство.

«Киев планировал операцию задолго до этого», — сказал экс-министр изданию.

Перед украинскими войсками были поставлены цели отвлечь российские силы с других участков фронта, перенести боевые действия на территорию России вне зоны боев и снизить поддержку боевых действий среди населения, сказал Загороднюк. Также среди целей были выявление слабых мест российских войск и перехват инициативы.

Бои в приграничных районах Курской области идут с утра 6 августа. Минобороны заявляло, что в тот день были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Глава Генштаба Валерий Герасимов и ведомство отчитывались, что продвижение ВСУ остановлено. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

Ночью был объявлен режим КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях по решению директора ФСБ Александра Бортникова «в целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника». По данным российского Минобороны, в течение дня 9 августа войска России наносили удары по скоплениям ВСУ в районе Никольского, Южного, Дарьино, Мартыновки, Гоголевки и других населенных пунктов близ Суджи, а также около самого города.

О том, что одной из целей ВСУ было отвлечение российских войск от других участков фронта, также говорили источники CNN. По мнению американских чиновников, Украина не намерена продолжать бои в регионе в долгосрочной перспективе.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл целью атаки на Курскую область усиление позиции Киева на переговорах.

Президент России Владимир Путин назвал атаку «масштабной провокацией».