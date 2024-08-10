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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор сообщил об уничтожении дронов на подлете к Ярославлю

Сюжет
Военная операция на Украине
Дроны пытались атаковать одно из предприятий региона, пострадавших и разрушений нет, уточнил Михаил Евраев

На подлете к Ярославлю силы ПВО уничтожили несколько беспилотников, сообщил губернатор Михаил Евраев. Они пытались атаковать одно из предприятий региона.

«На месте их падения разрушений и пострадавших нет», — написал Евраев в телеграм-канале.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава региона предупредил жителей, что на территории области могут быть фрагменты дронов, и попросил в случае обнаружения обломков не приближаться к ним и незамедлительно сообщить о находке по телефону 112.

Утром 13 июня Евраев сообщал, что над регионом были сбиты три беспилотника. Еще один тогда уничтожили над Владимирской областью, отчитывалось Минобороны. По словам губернатора, пострадавших и разрушений не было. Аэропорт Ярославля прерывал работу из-за дронов.

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Теги
Елена Чернышова
Ярославль беспилотники Михаил Евраев
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