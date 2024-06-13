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Военная операция на Украине ,  
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Минтранс сообщил о штатной работе аэропорта Ярославля после атаки дронов

Минтранс: аэропорт Ярославля работает штатно после атаки дронов на регион
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: iar.aero
Фото: iar.aero

Аэропорт Ярославля после ночной атаки дронов на регион работает в штатном режиме, сообщили «РИА Новости» в министерстве транспорта Ярославской области.

«С 6:12 до 7:15 (совпадает с московским) в аэропорту Ярославль (Туношна) были введены ограничения на полеты. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме», — сообщили агентству в ведомстве.

В министерстве отметили, что по расписанию в утренние часы, когда вводили ограничения, ярославский аэропорт не должен был принимать или отправлять рейсы. По этой причине задержек вылетов и прилетов не было.

Под Ярославлем уничтожили три беспилотника
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Фото:Global Look Press

Российское Минобороны отчиталось об уничтожении трех беспилотников над территорией Ярославской области в ночь на 13 июня. Как уточнил губернатор региона Михаил Евраев, все дроны сбили на подлете к Ярославлю.

Он сообщил, что разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет, однако предупредил жителей региона, что можно найти обломки сбитых беспилотников.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операции на Украине. В ночь на 13 июня беспилотник также сбили над Владимирской областью. Минобороны сообщило об уничтожении дрона над ее территорией впервые после начала полномасштабных боевых действий.

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Теги
Ярославская область Ярославль аэропорты беспилотники

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