«УП» узнала о новом поиске Зеленским замены главе Минобороны Резникову

Зеленский ищет нового главу Минобороны, кандидаты — министры Кубраков и Камышин. Резников второй раз за год рискует потерять должность. Зимой его могли отправить в отставку на фоне коррупционного скандала, но он сохранил пост

Алексей Резников (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся к рассмотрению вопроса об отставке министра обороны Алексея Резникова, пишет «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники.

По ее данным, уже прошли переговоры с потенциальными кандидатами — вице-премьером по восстановлению Украины, министром инфраструктуры Александром Кубраковым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным. Собеседники «УП» отметили, что Резников, вероятно, может стать послом в Великобритании, он не против этого, но рассматривается ли такая возможность, неясно. Посла Вадима Пристайко Зеленский уволил в июле.

57-летний Резников, юрист по образованию, возглавил украинское Минобороны в ноябре 2021 года. До этого на протяжении полутора лет он занимал пост вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, а еще раньше представлял страну в рабочей подгруппе по политическим вопросам на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Резников уже был на грани отставки в феврале этого года. Тогда глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Резников перейдет на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества. В качестве замены Резникова Арахамия называл главу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова. О таких же кадровых перестановках сообщал и другой депутат Рады, Ярослав Железняк. Однако тогда отставка не состоялась, одной из причин называли требование закона о том, чтобы министром обороны было гражданское лицо.

Среди предпосылок к уходу Резникова из военного ведомства называли коррупционный скандал вокруг закупки продуктов для украинских военных по завышенным ценам. Издание «Зеркало недели» узнало, что Минобороны согласовало закупку по ценам в два-три раза выше, чем в розничной торговле в Киеве, — к примеру, в то время как в магазине куриные яйца стоили в среднем 7 грн за штуку (18 руб. на момент публикации), в контракте они были по цене 17 грн (около 45 руб.).

В Минобороны заявили, что СМИ распространяют сведения «с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение», и сообщили, что готовят материалы для Службы безопасности Украины (СБУ), чтобы та расследовала случаи «распространения заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период». Сам Резников ошибки в обнародованном контракте признал, но расследование также назвал «информационной атакой под надуманным предлогом». После случившегося был уволен заместитель министра Вячеслав Шаповалов.

После этих событий в стране прошли кадровые чистки. В августе Зеленский анонсировал их новый виток.