Кадры покушения на кандидата в президенты Эквадора

Video

В Эквадоре совершено покушение на кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио. Его убили тремя выстрелами в голову. Политик приехал на предвыборный митинг, по окончании которого проследовал из здания к машине. В этот момент и раздались выстрелы.

В ходе покушения на кандидата были также ранены восемь человек. Стрелявшего пока не нашли. Незадолго до убийства Вильявисенсио сообщал о поступавших ему угрозах.