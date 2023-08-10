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Кадры покушения на кандидата в президенты Эквадора

Появились кадры с покушением на кандидата в президенты Эквадора

Кадры покушения на кандидата в президенты Эквадора
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В Эквадоре совершено покушение на кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио. Его убили тремя выстрелами в голову. Политик приехал на предвыборный митинг, по окончании которого проследовал из здания к машине. В этот момент и раздались выстрелы.

В ходе покушения на кандидата были также ранены восемь человек. Стрелявшего пока не нашли. Незадолго до убийства Вильявисенсио сообщал о поступавших ему угрозах.

Теги
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