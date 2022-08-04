Прощание с Качурой в Донецке сорвал обстрел ВСУ

ВСУ обстреляли театр в Донецке, где должна была пройти церемония прощания с Ольгой Качурой

Центр Донецка обстреляли утром 4 августа, когда должна была пройти церемония прощания с полковником Ольгой Качурой, которой Путин присвоил Героя России. По данным местных властей, в результате обстрела погиб один человек

Ольга Качура (Фото: dnrkkra / VK)

Церемония прощания с погибшей полковником Ольгой Качурой, которой Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России, была сорвана из-за обстрела, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственного корреспондента.

По его словам, в связи с интенсивным обстрелом центра города всех участников церемонии эвакуировали в убежище. Корреспондент ТАСС сообщил, что в городе были слышны прилеты снарядов и взрывы.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что данные о погибших и пострадавших в результате обстрела уточняются. «Прилеты в центре Донецка! Под обстрелом гостиница «Донбасс палас» и драмтеатр по ул. Артема в Ворошиловском районе. Информация о погибших и раненых уточняется», — написал Кулемзин в Telegram-канале. Позже он уточнил, что погиб как минимум один человек, есть раненые.

Качура (позывной Корса) командовала реактивным артиллерийским дивизионом ДНР и погибла на спецоперации 29 июля.

До 2012 года она в течение 16 лет служила в МВД Украины. В 2014 году заняла сторону ополченцев ДНР. По словам мэра Горловки Ивана Приходько, Качура «стояла у истоков Народной милиции ДНР».

Согласно данным из открытых источников, она служила в 3-й отдельной мотострелковой бригаде «Беркут». Качура командовала дивизионом РСЗО БМ-21 «Град» в Горловке. В конце 2021 года суд на Украине приговорил Качуру к 12 годам лишения свободы за «участие в террористической группе или организации».

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Указ о присвоении Качуре посмертно звания Героя России президент Владимир Путин подписал 4 августа. Она была удостоена этой награды «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

Накануне глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о присвоении ей посмертно звания Героя республики. В своем Telegram-канале он назвал Качуру «отважным воином» и отметил, что ее гибель — это «огромная потеря» для республики. О смерти Качуры сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Он не указал, при каких обстоятельствах и где погибла полковник.