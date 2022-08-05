В Донецке после обстрела загорелось здание вокзала

Video

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела Киевского района города загорелся железнодорожный вокзал станции Донецк.

На видео, которое опубликовал Кулемзин, видно, что у здания горит кровля со стороны железнодорожных путей.

Мэр также сообщил, что в Киевском районе из-за обстрелов с украинской стороны обесточены 16 трансформаторных подстанций. По этой причине без энергоснабжения остались 4200 абонентов.

Накануне центральная часть Донецка подверглась обстрелу со стороны Украины. В Народной милиции указывали, что часть снарядов попала в Драматический театр, где в этот момент проходило прощание с Ольгой Качурой (Корсой). В общей сложности по населенным пунктам республики были выпущены 434 снаряда. Жертвами обстрелов стали шесть мирных жителей, 30 получили ранения.