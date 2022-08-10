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Песков заявил, что страны переходят границы разумного в отмене России

Дмитрий Песков: страны переходят границы разумного в отрицании России
В Кремле сочли невозможным отменить Россию, как и госнаграды литовских фигуристов, которые после завершения карьеры работали в стране. Президент Литвы лишил наград литовских фигуристов за участие в шоу Татьяны Навки
Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас (справа налево)
Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас (справа налево) (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Многие страны переходят границы разумного в отрицании России, однако это невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Так он прокомментировал указ президента Литвы Гитанаса Науседы об исключении фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса из списка награжденных орденом Гедиминаса после их участия в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи.

«Действительно, мы видим, что очень многие страны переходят какие-то границы разумного. Можно ли отрицать Чайковского? Нельзя. Можно ли отрицать Россию? Нельзя. Хотите вы или не хотите — это просто невозможно. Можно ли отрицать те награды, которые заработали спортсмены, которые выступали, кстати, за ту же Литву, которые делали так, чтобы флаг Литвы поднимался? Тоже невозможно. Вы можете это указом аннулировать, но это невозможно», — сказал Песков.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала «идиотским» решение Науседы лишить Дробязко и Ванагаса госнаград. «Во‑первых, не он им давал эти награды, не он должен отнимать. Президенты меняются все время, а мы остаемся», — сказала она.

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Маргарита Дробязко — уроженка России, после распада СССР начала выступать за Литву в паре с Повиласом Ванагасом. В 1993 году она получила гражданство Литвы. Вместе с Ванагасом они завоевали бронзовые награды на чемпионате мира-2000, а также пять раз выступали на Олимпиадах.

Фигуристы живут в России, после завершения карьеры они не раз выступали в ледовых шоу и спектаклях.

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Гитанас Науседа, в свою очередь, счел, что получение Дробязко литовского гражданства «в нынешних условиях выглядит жалким фарсом». Он признал, что литовские законы не предусматривают лишение гражданства «за осквернение имени Литвы», но указал на необходимость «инициировать законодательные изменения».

«Демократия должна быть в состоянии защитить себя, иначе это уже не демократия», — заключил президент Литвы.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Дмитрий Песков Россия фигуристы Литва
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