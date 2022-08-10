Минобороны сообщило об уничтожении на Украине немецкого «Гепарда»

Первые три «Гепарда» от Германии Украина получила 8 августа, сообщали в ВСУ. Всего ожидается поставка 30 зенитных самоходных установок

Зенитно-пушечный танк «Гепард» (Фото: Joerg Sarbach / AP)

Российские силы уничтожили в Николаевской области Украины поставленную Германией зенитную самоходную установку (ЗСУ) «Гепард», сообщили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области уничтожена поставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Гепард», — говорится в сообщении.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

На территории Донецкой народной республики также уничтожены два украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град», два артиллерийских взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц Д-30, отметили в министерстве. В городе Краматорске уничтожена пусковая установка украинского зенитно-ракетного комплекса С-300, указано в сообщении.

Зенитная самоходная установка немецкого производства «Гепард» (танк ПВО «Гепард») вооружена двумя 35-мм пушками с эффективной дальностью стрельбы 5,5 тыс. м. С обеих сторон башни также установлены блоки дымовых гранатометов.

О планах Берлина поставить Киеву «Гепарды» в июне сообщал ныне уже бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он утверждал, что 15 «Гепардов» поставят до конца июля, еще 15 — до конца августа.

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При этом у Германии возникли проблемы с боеприпасами к ЗСУ. В июле Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что немецкое правительство нашло в Норвегии предприятие, которое сможет их поставить.

8 августа оперативное командование «Юг» сухопутных сил ВСУ сообщило в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России и экстремистской и запрещена), что три «Гепарда» уже поставили на Украину. В командовании добавили, что ожидают поставки в общей сложности 30 ЗСУ. Управлять ими обучили 100 украинских военнослужащих, говорится в сообщении.

Российская специальная военная операция на Украине продолжается с конца февраля. Москва неоднократно критиковала западные поставки оружия Киеву. Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что из-за таких поставок география спецоперации будет расширяться.