Лукашенко заявил о просьбе оппозиции об охране штаба Тихановской

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гриц / AP)

Из штаба кандидата в президенты Белоруссии от оппозиции Светланы Тихановской ночью позвонили в милицию и попросили защитить штаб. Так Александр Лукашенко объяснил отправку силовиков к штабу оппозиции минувшей ночью, передает БелТА.

По словам Лукашенко, он планировал поставить штаб Тихановской под охрану КГБ, однако этим занялась милиция после звонка из штаба.

«Мы от них же получили информацию (кто-то там с головой дружит), что вокруг собралась толпа. Острая ситуация — и от них кто-то попросил, чтобы власть их защитила. Я поручил КГБ немедленно самых сильных военнослужащих направить и негласно взять под контроль этот офис, чтобы, не дай бог, не убили кого-нибудь: нужна была сакральная жертва. Но повезло, что из их штаба позвонили нашим ребятам в милиции и попросили защиту. Мы их защищали всю ночь и до сих пор контролируем ситуацию», — сказал президент Белоруссии.

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