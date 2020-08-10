Польша потребовала созвать саммит лидеров ЕС из-за ситуации в Белоруссии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 73,64 (+0,6) Инвестиции, 07 авг, 12:42
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 87,17 (+0,55) Инвестиции, 07 авг, 12:42
Как прошли выборы президента в Белоруссии. Прямой спецэфир Политика, 12:48 МВД Белоруссии заявило об отсутствии погибших в ходе протестов Политика, 12:47 Четыре человека пострадали при возгорании цистерны с газом в Волгограде Общество, 12:41 Лукашенко сравнил прошедшие выборы с праздником Политика, 12:35 Московский суд оштрафовал Google на 1,5 млн руб. Общество, 12:31 Лимитированные ароматы и свечи, помады и другие beauty-новинки Стиль, 12:27 Президентские выборы в Белоруссии. Главное Политика, 12:22 Гибкие офисы X5 и рекорд «Утконоса»: главное в продуктовом ретейле Pro, 12:20 В правительстве назвали дату старта программы кешбэка за туры по России Общество, 12:19 Путин поручил обеспечить финансирование вакцинации от COVID-19 Общество, 12:18 Кожаный профицит: как кожевенная отрасль переживает пандемию РБК и Сбербанк, 12:15 Дюков отговорил Федуна снимать «Спартак» с чемпионата России Спорт, 12:15 Акции «Ювентуса» упали на 11,8% после вылета из Лиги чемпионов Инвестиции, 12:15 Как гаджеты меняют наше представление о мониторинге здоровья Индустрия 4.0, 12:12 
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Польша потребовала созвать саммит лидеров ЕС из-за ситуации в Белоруссии

Польша заявила, что Европейский совет должен обсудить применение силы белорусскими властями против протестующих, и потребовала проявить солидарность с белорусами
Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий (Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направил письмо к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом созвать внеочередной саммит Евросовета в связи с ситуацией в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении на сайте канцелярии польского премьера.

В Европейский совет входят главы всех стран — членов ЕС.

«После президентских выборов в Белоруссии 9 августа 2020 года власть применила силу против своих граждан, которые требуют перемен в стране. Мы должны быть солидарными и поддержать белорусов в их стремлении к свободе», — говорится в сообщении.

За два дня до выборов, 7 августа, представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель потребовал от Минска «гарантировать полное осуществление политических прав кандидатов, избегать применения силы против мирных демонстрантов», воздерживаться от дальнейшего задержания «кандидатов и членов их команд», а также «немедленно освободить всех активистов, правозащитников, блогеров и журналистов, задержанных по политическим мотивам». Представитель ЕС заявил, что «мирная мобилизация общества» в стране столкнулась с «неприемлемыми дальнейшими ограничениями свободы СМИ и собраний, а также с задержаниями мирных протестующих, местных наблюдателей, журналистов и активистов».

Президентские выборы в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Согласно официальным предварительным итогам голосования, Лукашенко набирает 80,23% голосов, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 9,9%. В голосовании приняли участие 5,79 млн человек, или 84,23% избирателей.

В штабе Тихановской уже заявили, что не признают результаты выборов, намерены их обжаловать и готовы к долгосрочному протесту. По оценкам штаба, Тихановская набрала на разных участках от 70 до 80% голосов.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как Airbnb выживает в мире без путешествий РБК Pro: карьера во время пандемии. Стоит ли принимать оффер Восемь причин: почему ценные сотрудники бегут из компании РБК Pro: что делать с недобросовестными контрагентами

В штабе Тихановской потребовали передачи власти в Белоруссии
Политика
<p>Светлана Тихановская</p>

После завершения голосования в Минске и других крупных городах Белоруссии начались массовые акции протеста. Для разгона силовики применили силу. Милиция использовала дубинки, щиты, светошумовые гранаты и водометы, чтобы вытеснить протестующих с улиц. По данным правозащитного центра «Весна», несколько десятков человек пострадали, один погиб в результате наезда автозака. МВД Белоруссии сообщило, что пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов (некоторые из них госпитализированы), а также 50 гражданских лиц. Ведомство сообщило, что в Пинске на силовиков напали с заостренными кольями, арматурой и камнями.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Белоруссия, Польша
Материалы по теме
В представительстве России при ООН сравнили протесты в Минске с Майданом
Политика
Евросоюз потребовал от Минска немедленного освобождения Бабарико
Политика
В штабе Тихановской потребовали передачи власти в Белоруссии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter