Польша потребовала созвать саммит лидеров ЕС из-за ситуации в Белоруссии

Польша заявила, что Европейский совет должен обсудить применение силы белорусскими властями против протестующих, и потребовала проявить солидарность с белорусами

Матеуш Моравецкий (Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направил письмо к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом созвать внеочередной саммит Евросовета в связи с ситуацией в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении на сайте канцелярии польского премьера.

В Европейский совет входят главы всех стран — членов ЕС.

«После президентских выборов в Белоруссии 9 августа 2020 года власть применила силу против своих граждан, которые требуют перемен в стране. Мы должны быть солидарными и поддержать белорусов в их стремлении к свободе», — говорится в сообщении.

За два дня до выборов, 7 августа, представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель потребовал от Минска «гарантировать полное осуществление политических прав кандидатов, избегать применения силы против мирных демонстрантов», воздерживаться от дальнейшего задержания «кандидатов и членов их команд», а также «немедленно освободить всех активистов, правозащитников, блогеров и журналистов, задержанных по политическим мотивам». Представитель ЕС заявил, что «мирная мобилизация общества» в стране столкнулась с «неприемлемыми дальнейшими ограничениями свободы СМИ и собраний, а также с задержаниями мирных протестующих, местных наблюдателей, журналистов и активистов».