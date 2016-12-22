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WSJ рассказала о работающих в России вопреки санкциям ООН северокорейцах
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WSJ рассказала о работающих в России вопреки санкциям ООН северокорейцах
Политика, 11:29
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WSJ рассказала о работающих в России вопреки санкциям ООН северокорейцах
Россия продолжает выдавать разрешения на работу жителям Северной Кореи, несмотря на санкции Совета Безопасности ООН, пишет WSJ. В Минтруде России заявляют, что резолюции Совбеза не нарушаются
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Россия позволяет тысячам рабочих из Северной Кореи въезжать в страну и выдает новые разрешения на работу, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на официальные данные Минтруда России.

Совет Безопасности в сентябре 2017 года принял резолюцию о санкциях против КНДР. Резолюция запретила странам создавать СП с северокорейскими компаниями, а также предоставлять разрешения на работу гражданам КНДР. Контракты, которые были окончательно оформлены до введения санкций, не подлежали действию резолюции. Как отмечает WSJ, все работники из КНДР, приехавшие на заработки до введения санкций, должны вернуться на родину до сентября 2018 года.

После введения санкций в России было зарегистрировано более 10 тыс. новых работников из Северной Кореи, утверждает издание. Как минимум 700 новых разрешений на работу было выдано северокорейским рабочим в этом году. По официальным данным Минтруда, 24 тыс. северокорейцев было официально трудоустроено в России на конец прошлого года.

В МИД отказались высылать граждан КНДР из страны по требованию США
Политика

На сайте Минтруда действительно есть приказы об утверждении перечня профессий для привлечения иностранных работников, в которых фигурируют граждане Северной Кореи. Так, приказом от 6 декабря 2017 года разрешения на работу только в Амурской области получили 108 северокорейцев.

Часть российских компаний, в которые устраиваются северокорейцы, являются СП с компаниями из КНДР, добавляет WSJ.

Газета со ссылкой на американского чиновника утверждает, что, несмотря на санкции, количество северокорейских рабочих, выезжающих на заработки в Россию и Китай, не сократилось. «Мы не хотим преуменьшать степень того, насколько серьезными могут быть нарушения», — отметил собеседник газеты.

В пресс-службе Минтруда России, комментируя эту публикацию, РБК заявили: «Российская Федерация действует в строгом соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН от 11 сентября 2017 года и 22 декабря 2017 года».

Авторы: Павел Казарновский, Егор Губернаторов.
Теги: ООН , Минтруд , Северная Корея
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