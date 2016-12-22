СМИ узнали имя посредника задержанной в США россиянки Бутиной

Марии Бутиной передавал средства «близкий к Кремлю» пиарщик Игорь Писарский, пишет Daily Beast. Писарский в разговоре с РБК заявил, что публикация издания не имеет отношения к добросовестным журналистским материалам

Игорь Писарский (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Посредником в передаче финансирования россиянке Марии Бутиной от миллиардера Константина Николаева выступал специалист по связям с общественностью Игорь Писарский, «близкий Кремлю». Об этом пишет Daily Beast со ссылкой на осведомленные источники в окружении Бутиной.

При этом один из собеседников издания утверждает, что Писарский действовал таким образом, словно он «распределяет гранты».

Игорь Писарский — председатель совета директоров пиар-агентства «Р.И.М. Porter Novelli», один из основателей Российской ассоциации рекламных агентств (ныне Российская ассоциация коммуникационных агентств — АКАР). Сейчас Писарский занимает пост вице-президента АКАР, а также входит в ​ряд профессиональных ассоциаций пиарщиков.

Адвокат Бутиной и сам Писарский отказались от комментариев Daily Beast.

В разговоре с РБК председатель совета директоров агентства «Р.И.М. PorterNovelli» Игорь Писарский заявил, что не видит смысла комментировать статью.

«Статья в американском издании представляет собой следующий микс: ссылка на два анонимных источника, выдержки с сайта коммуникационного агентства, перечень фамилий, надерганных в произвольном порядке плюс скомпилированное фото. Никакого отношения к правилам проверки фактов и добросовестным журналистским материалам эта статья не имеет. Соответственно, и комментировать ее не вижу смысла», — сказал Писарский.

Он подтвердил РБК, что «неоднократно пересекался» с Марией Бутиной. «Я, как и более трети россиян (согласно социологическим опросам), являюсь сторонником идеи легализации огнестрельного оружия в целях борьбы с преступностью. В период пребывания Марии Бутиной на посту руководителя общественной организации «Право на оружие» мы неоднократно пересекались. После ее отъезда на учебу в США несколько лет назад, наши контакты прекратились», — сказал Писарский.

​Бутиной инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США, а также ведение такой деятельности без соответствующей регистрации в Минюсте США. Ее задержали 16 июля, спустя два дня суд Бутину арестовал.

Адвокат Бутиной настаивает, что она не является агентом России и находится в США по студенческой визе. МИД России назвал обвинения в адрес Бутиной сфабрикованными.

Мария Бутина является основательницей и активисткой российской общественной организации «Право на оружие», которая выступает за смягчение в России законодательств​а в области ношения огнестрельного оружия. До переезда в Америку Бутина работала помощницей экс-сенатора Александра Торшина, который сейчас занимает пост зампредседателя Центробанка. В США она приехала в 2016 году по студенческой визе — недавно она получила степень магистра в Американском университете (American University) по специальности «международные отношения».

Ранее стало известно, что деятельность Марии Бутиной в США финансировал российский миллиардер Константин Николаев — совладелец железнодорожной компании Globaltrans. По данным The Washington Post (WP), об​ этом рассказала сама Бутина, выступая перед комитетом сената США по разведке.

По словам Бутиной, Николаев оказывал финансовую поддержку российской организации «Право на оружие», членом правления которой является Бутина. В этом качестве Бутина присутствовала на молитвенном завтраке с участием президента США в феврале 2017 года.

Представитель Николаева подтвердил WP, что предприниматель контактировал с Бутиной с 2012 по 2014 год, когда она запускала работу этой организации, но комментировать факт предоставления финансовой помощи отказался.