СМИ узнали имя посредника задержанной в США россиянки Бутиной

Посредником в передаче финансирования россиянке Марии Бутиной от миллиардера Константина Николаева выступал специалист по связям с общественностью Игорь Писарский, «близкий Кремлю». Об этом пишет Daily Beast со ссылкой на осведомленные источники в окружении Бутиной.
При этом один из собеседников издания утверждает, что Писарский действовал таким образом, словно он «распределяет гранты».
Игорь Писарский — председатель совета директоров пиар-агентства «Р.И.М. Porter Novelli», один из основателей Российской ассоциации рекламных агентств (ныне Российская ассоциация коммуникационных агентств — АКАР). Сейчас Писарский занимает пост вице-президента АКАР, а также входит в ряд профессиональных ассоциаций пиарщиков.
Адвокат Бутиной и сам Писарский отказались от комментариев Daily Beast.
В разговоре с РБК председатель совета директоров агентства «Р.И.М. PorterNovelli» Игорь Писарский заявил, что не видит смысла комментировать статью.
«Статья в американском издании представляет собой следующий микс: ссылка на два анонимных источника, выдержки с сайта коммуникационного агентства, перечень фамилий, надерганных в произвольном порядке плюс скомпилированное фото. Никакого отношения к правилам проверки фактов и добросовестным журналистским материалам эта статья не имеет. Соответственно, и комментировать ее не вижу смысла», — сказал Писарский.
Он подтвердил РБК, что «неоднократно пересекался» с Марией Бутиной. «Я, как и более трети россиян (согласно социологическим опросам), являюсь сторонником идеи легализации огнестрельного оружия в целях борьбы с преступностью. В период пребывания Марии Бутиной на посту руководителя общественной организации «Право на оружие» мы неоднократно пересекались. После ее отъезда на учебу в США несколько лет назад, наши контакты прекратились», — сказал Писарский.
Бутиной инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США, а также ведение такой деятельности без соответствующей регистрации в Минюсте США. Ее задержали 16 июля, спустя два дня суд Бутину арестовал.
Адвокат Бутиной настаивает, что она не является агентом России и находится в США по студенческой визе. МИД России назвал обвинения в адрес Бутиной сфабрикованными.
Мария Бутина является основательницей и активисткой российской общественной организации «Право на оружие», которая выступает за смягчение в России законодательства в области ношения огнестрельного оружия. До переезда в Америку Бутина работала помощницей экс-сенатора Александра Торшина, который сейчас занимает пост зампредседателя Центробанка. В США она приехала в 2016 году по студенческой визе — недавно она получила степень магистра в Американском университете (American University) по специальности «международные отношения».
Ранее стало известно, что деятельность Марии Бутиной в США финансировал российский миллиардер Константин Николаев — совладелец железнодорожной компании Globaltrans. По данным The Washington Post (WP), об этом рассказала сама Бутина, выступая перед комитетом сената США по разведке.
По словам Бутиной, Николаев оказывал финансовую поддержку российской организации «Право на оружие», членом правления которой является Бутина. В этом качестве Бутина присутствовала на молитвенном завтраке с участием президента США в феврале 2017 года.
Представитель Николаева подтвердил WP, что предприниматель контактировал с Бутиной с 2012 по 2014 год, когда она запускала работу этой организации, но комментировать факт предоставления финансовой помощи отказался.