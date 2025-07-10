Евгения Чичваркина объявили в розыск

Бизнесмена разыскивают по уголовной статье (по какой именно, не уточнили). Прокуратура просила возбудить против него дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Чичваркин проживает в Великобритании

Евгений Чичваркин (Фото: Gustavo Valiente / Zuma / TAСС)

Российское МВД объявило в розыск основателя сети магазинов «Евросеть» Евгения Чичваркина (признан Минюстом иноагентом). Карточка с его данными содержится в базе уголовного розыска ведомства.

В ней значится, что Чичваркин Евгений Александрович 1974 года рождения, русский, уроженец Москвы, разыскивается по статье Уголовного кодекса (по какой именно, не отмечено).

Чичваркин уехал из России в Великобританию в 2008 году. Москва требовала его экстрадиции по делу о вымогательстве, однако в 2011-м его прекратили.

После начала военной операции бизнесмена внесли в реестр иноагентов. Как утверждали в Минюсте, он получал финансирование с Украины. После этого Чичваркина дважды штрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента на суммы от 30 тыс. до 50 тыс. руб. и составили протокол за участие в организации «Антивоенный комитет России» (признана нежелательной на территории страны).

В марте прокуратура Москвы потребовала возбудить против Чичваркина уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей иноагента). Ведомство обнаружило, что в период с 4 по 12 марта бизнесмен «продолжил распространение сообщений и материалов в одном из видеохостингов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента». Результаты проверки направили в СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Статья, которую вменяют Чичваркину, предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.