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Евгения Чичваркина объявили в розыск

Бизнесмена разыскивают по уголовной статье (по какой именно, не уточнили). Прокуратура просила возбудить против него дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Чичваркин проживает в Великобритании
Евгений Чичваркин
Евгений Чичваркин (Фото: Gustavo Valiente / Zuma / TAСС)

Российское МВД объявило в розыск основателя сети магазинов «Евросеть» Евгения Чичваркина (признан Минюстом иноагентом). Карточка с его данными содержится в базе уголовного розыска ведомства.

В ней значится, что Чичваркин Евгений Александрович 1974 года рождения, русский, уроженец Москвы, разыскивается по статье Уголовного кодекса (по какой именно, не отмечено).

Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против Чичваркина
Политика
Евгений Чичваркин

Чичваркин уехал из России в Великобританию в 2008 году. Москва требовала его экстрадиции по делу о вымогательстве, однако в 2011-м его прекратили.

После начала военной операции бизнесмена внесли в реестр иноагентов. Как утверждали в Минюсте, он получал финансирование с Украины. После этого Чичваркина дважды штрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента на суммы от 30 тыс. до 50 тыс. руб. и составили протокол за участие в организации «Антивоенный комитет России» (признана нежелательной на территории страны).

В марте прокуратура Москвы потребовала возбудить против Чичваркина уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей иноагента). Ведомство обнаружило, что в период с 4 по 12 марта бизнесмен «продолжил распространение сообщений и материалов в одном из видеохостингов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента». Результаты проверки направили в СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Статья, которую вменяют Чичваркину, предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Евгений Чичваркин розыск МВД уголовное дело
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