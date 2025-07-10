Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по международному аэропорту Бен-Гурион, заявив, что цель была достигнута. Армия Израиля утверждает, что ракета была перехвачена

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Йеменские хуситы заявили о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, заявил военный представитель йеменского шиитского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа. По его словам, атака была осуществлена баллистической ракетой типа «Зульфикар».

По словам Сариа, удар был нанесен, чтобы продемонстрировать поддержку палестинскому народу, а также в знак протеста против геноцида в секторе Газа. Он утверждает, что цель была «успешно достигнута». «Эти операции будут продолжаться до тех пор, пока агрессия в Газе не прекратится и блокада не будет снята», — говорится в заявлении.

Об обнаружении запущенной из Йемена ракеты Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила около пяти утра. В этот момент сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля, а также в некоторых поселениях на Западном берегу. Израильские военные вопреки заявлениям хуситов утверждают, что ракета была перехвачена.

Хуситы поддержали палестинское движение ХАМАС после нападения на Израиль в октябре 2023 года. В ответ на операцию ЦАХАЛ в секторе Газа они объявили о намерении атаковать корабли и суда, связанные с еврейским государством. Однако ударам подвергались также коммерческие суда третьих стран. По заявлению лидера «Ансар Аллах», сделанному в августе 2024 года, хуситы атаковали в общей сложности 177 судов, связанных с Израилем.

В ответ на атаки хуситов президент США Дональд Трамп в марте 2025 года объявил о начале военных действий против хуситов с целью «восстановления свободного судоходства». Однако уже в мае Трамп объявил о достижении перемирия с хуситами в обмен на отказ от ударов по торговым судам.

В июле израильские ВВС нанесли удары по «объектам террористического режима хуситов» в портах Ходейда, Салиф и Рас-Иса, электростанции Рас-Катиб и судну Galaxy Leader, которое хуситы захватили в ноябре 2023 года в Красном море. Член политбюро движения «Ансар Аллах» Мухаммед Аль-Фарах назвал атаку Израиля «преступной агрессией, поддерживаемой Западом».