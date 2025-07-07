Израиль объявил об операции «Черный флаг» против хуситов
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела операцию «Черный флаг» против хуситов, сообщает N12.
Израильские ВВС нанесли удары по портам Ходейда, Салиф и Рас-Иса. Министр обороны Исраэль Кац подтвердил, что в настоящее время Израиль наносит удары «по объектам террористического режима хуситов в портах Ходейда, Рас-Иса и Салиф». Среди целей также — электростанция и судно Galaxy Leader, которое хуситы захватили два года назад в Красном море. «Как я и предупреждал, с Йеменом будут обращаться так же, как с Тегераном», — заявил Кац.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху наблюдает за операцией против хуситов из своего самолета по пути в Вашингтон.
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