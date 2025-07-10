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Политика ,  
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Лавров встретился с Рубио в Куала-Лумпуре

Встреча Рубио и Лаврова на полях АСЕАН готовилась, сообщала ранее представитель МИД России Мария Захарова
Марко Рубио по прибытии Малайзию для участия в саммите министров иностранных дел стран АСЕАН, 10 июля 2025 года
Марко Рубио по прибытии Малайзию для участия в саммите министров иностранных дел стран АСЕАН, 10 июля 2025 года (Фото: Mandel Ngan / Reuters)

Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН, передает корреспондент РБК.

С российской стороны во встрече участвует и.о. директора департамента Атлантики МИД России Кирилл Михайлов, начальник отдела департамента Северной Америки МИД России Александр Посылкин. С американской — помощник госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер и директор отдела планирования политики Государственного департамента США Майкл Энтон.

Первая личная встреча Лаврова и Рубио прошла в рамках российско-американских консультаций в Эр-Рияде в феврале. Они также провели несколько телефонных разговоров, а 4 июля российский министр направил своему американскому коллеге поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости США.

О том, что встреча Лаврова и Рубио пройдет, сообщала РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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До этого Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И.

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АСЕАН Сергей Лавров Марко Рубио встреча
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
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