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Политика ,  
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Марко Рубио приехал на АСЕАН, куда приехал и Лавров

Госсекретарь США Марко Рубио приехал на площадку, где проходят мероприятия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает корреспондент РБК.

Ранее в Малайзию, где проходит форум, прилетел глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров прилетел в Малайзию для участия в мероприятиях по линии АСЕАН
Политика
Фото:МИД России

Марко Рубио планировал встретиться с Сергеем Лавровым, сообщали Reuters и AFP. Встреча «прорабатывается», говорила РБК официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Мероприятия по линии АСЕАН проходят 10–11 июля в Куала-Лумпуре. Среди них — поквартальный диалог «Россия — АСЕАН», Восточноазиатский саммит (EAS) и ASEAN Regional Forum о безопасности.

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Марко Рубио США госсекретарь Сергей Лавров АСЕАН
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
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Лавров прилетел в Малайзию для участия в мероприятиях по линии АСЕАН
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