Марко Рубио приехал на АСЕАН, куда приехал и Лавров
Госсекретарь США Марко Рубио приехал на площадку, где проходят мероприятия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает корреспондент РБК.
Ранее в Малайзию, где проходит форум, прилетел глава МИД России Сергей Лавров.
Марко Рубио планировал встретиться с Сергеем Лавровым, сообщали Reuters и AFP. Встреча «прорабатывается», говорила РБК официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Мероприятия по линии АСЕАН проходят 10–11 июля в Куала-Лумпуре. Среди них — поквартальный диалог «Россия — АСЕАН», Восточноазиатский саммит (EAS) и ASEAN Regional Forum о безопасности.
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