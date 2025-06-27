Мишустин поручил денонсировать договор со Швецией по данным о ядерных установках

Россия разорвет договор со Швецией об обмене данными о ядерных установках

Мишустин поручил денонсировать соглашение, и уведомить об этом Швецию. Оно предполагало оповещения о ядерных авариях, а также обмен данными о режимах эксплуатации ядерных установок

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Российский премьер Михаил Мишустин распорядился денонсировать договор со Швецией об обмене данными о ядерных установках. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

«Денонсировать соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Швеции об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках, подписанное в г. Стокгольме 13 января 1988 г.», — сказано в документе.

Премьер поручил российскому МИДу уведомить Швецию о принятом решении.

Распоряжение было подписано 24 июня.

Соглашение, о котором идет речь, вступило в силу 3 апреля 1988 года. Оно связано с принятой Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) Конвенцией об оперативном оповещении о ядерной аварии.

В части об оповещениях о ядерных авариях документ касается любых таких происшествий, связанных с:

любыми ядерными реакторами;

любыми установками ядерного топливного цикла;

любыми установками по обращению с радиоактивными отходами;

перевозки и хранения ядерного топлива или радиоактивных отходов;

изготовления, использования, хранения, удаления и перевозки радиоизотопов для сельскохозяйственных, промышленных, медицинских целей и для проведения научных исследований в этих областях;

использования радиоизотопов для выработки энергии в космических объектах;

иных ядерных аварий.

В части, касающейся обмена информацией, он затрагивает такие установки для мирного использования атомной энергии, как атомные электростанции и хранилища, для свежего и отработавшего ядерного топлива атомных электростанций.

Стороны договорились оповещать друг друга в максимально короткий срок об авариях, которые, по их собственным оценкам, могут привести к трансграничному выбросу радиоактивных веществ, предполагающему последствия для них.

Кроме того, стороны договорились уведомлять друг друга, если на их территории будут зарегистрированы «исключительно высокие уровни радиации, «которые не вызваны установками или деятельностью на их территории и которые могут иметь последствия с точки зрения радиационной безопасности.

Сведения о режимах эксплуатации своих ядерных установок стороны договорились передавать друг другу не реже одного раза в год.

Россия является государством-правопреемником СССР, в том числе в части участия в международных договорах, что закреплено в ее Конституции.