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Политика ,  
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Лавров прилетел в Малайзию для участия в мероприятиях по линии АСЕАН

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров прилетел в Малайзию, где примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии), передает корреспондент РБК.

В четверг-пятницу, 10-11 июля в Куала-Лумпуре пройдут встречи министров стран АСЕАН в трех форматах: поквартильный диалог «Россия–АСЕАН», Восточноазиатский саммит (EAS) и ASEAN Regional Forum о безопасности.

Госсекретарь США Рубио встретится с Лавровым
Политика

По данным Reuters и AFP, госсекретарь США Марко Рубио планирует встретиться с Лавровым на полях саммита 10 июля. То, что «такая встреча прорабатывается», подтвердила РБК официальный представитель МИД Мария Захарова. В расписании Рубио на сайте Госдепа говорится, что встреча с Лавровым запланирована на 13:00 мск.

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Сергей Лавров Малайзия АСЕАН Марко Рубио
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Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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