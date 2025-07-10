Лавров прилетел в Малайзию для участия в мероприятиях по линии АСЕАН

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров прилетел в Малайзию, где примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии), передает корреспондент РБК.

В четверг-пятницу, 10-11 июля в Куала-Лумпуре пройдут встречи министров стран АСЕАН в трех форматах: поквартильный диалог «Россия–АСЕАН», Восточноазиатский саммит (EAS) и ASEAN Regional Forum о безопасности.

По данным Reuters и AFP, госсекретарь США Марко Рубио планирует встретиться с Лавровым на полях саммита 10 июля. То, что «такая встреча прорабатывается», подтвердила РБК официальный представитель МИД Мария Захарова. В расписании Рубио на сайте Госдепа говорится, что встреча с Лавровым запланирована на 13:00 мск.