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Военная операция на Украине ,  
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Дуда заявил, что Польша поставками тяжелых вооружений спасла Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
Анджей Дуда
Анджей Дуда (Фото: Vincent Thian / Reuters)

Польша спасла Украину, первой отправив ей тяжелую военную технику, заявил президент Польши Анджей Дуда, передает издание Onet.

«Я считаю, мы можем смело сказать, что на самом деле во многом спасли Украину, потому что мы были первыми, кто действительно отправил Украине тяжелую технику, чтобы она смогла обороняться», — отметил Дуда.

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По словам Дуды, Украина «буквально умоляла» Польшу о передаче истребителей МиГ-29. Он добавил, что Варшава спрашивала разрешения на отправку самолетов у союзников по НАТО, однако столкнулась с «блокировкой со стороны США».

«Мы получали сигналы о том, что из страны НАТО совершенно невозможно отправить на Украину штурмовики, реактивные самолеты или танки. В первую очередь это касалось тех самых МиГ-29», — добавил президент.

В июне Дуда во время посещения Украины призвал Киев проявить терпение во время передачи власти его преемнику Каролю Навроцкому.

«Пожалуйста, наберитесь терпения. Мир выглядит иначе из-за президентского стола, немного не так, как кажется кандидату во время предвыборной кампании», — сказал Дуда журналистам на пресс-конференции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пригласит Навроцкого на Украину после его вступления в должность 6 августа.

Навроцкий ранее говорил о возможном изменении позиции Варшавы в отношении вступления Киева в западные альянсы, НАТО и ЕС. В начале года он заявил, что не видит Украину ни в Европейском союзе, ни в НАТО — до тех пор, «пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы», как вопрос Волынской резни.

До выборов президента в мае Навроцкий утверждал, что Варшава должна встать на сторону президента США Дональда Трампа, даже когда тот критиковал Европу и угрожал прекратить поддержку Украины.

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Полина Минаева
Анджей Дуда Польша Украина поставки оружия Военная операция на Украине
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