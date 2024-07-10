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Война санкций ,  
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Россиянина задержали в Японии по делу об обходе санкций

Сюжет
Война санкций
Это первое дело в Японии о нарушении санкций
Фото: Lars Baron / Getty Images
Фото: Lars Baron / Getty Images

Россиянина задержали в японской префектуре Осака по подозрению в поставках подсанкционных товаров двойного назначения в Россию в нарушение санкций, сообщают NHK и Nikkei со ссылкой на местную полицию.

Полиция утверждает, что он в январе 2023 года без разрешения правительства отправил в Россию продукцию примерно на 43 млн йен (около 23,3 млн руб.).

Россиянин отказался от дачи показаний до прибытия адвоката.

Мужчине 38 лет, его зовут Андрей Сова. Как пишет Sankei, полиция узнала о возможном преступлении в прошлом апреле.

РБК направил запрос в посольство России в Японии.

«С нами связалась полиция и уведомила о факте задержания российского гражданина. Мы находимся с ними в контакте по этому вопросу и выясняем детали, касающиеся задержания», — рассказали ТАСС в генеральном консульстве России в Осаке.

Как пишут издания, это первое известное дело в Японии о нарушении санкций против России с февраля 2022 года.

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Япония обход санкций гидроциклы
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