Беркович выступила с первым заявлением после приговора

Беркович поблагодарила за поддержку своих сторонников и рассказала, что пока «в некотором наркозе». Она заявила, что «тюрьма — не могила», и отметила, что приговор будет обжалован, «а там, глядишь, что и выгадаем»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Режиссер Евгения Беркович, которую вместе с драматургом Светланой Петрийчук 8 июля приговорили к шести годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма из-за постановки спектакля «Финист — Ясный Сокол», отреагировала на решение суда. Ее заявление публикуют в телеграм-канале сторонники режиссера.

«Я пока еще в некотором наркозе и стараюсь из него резко не выходить, иначе сразу становлюсь разрываема глубоко не христианскими чувствами и мыслями по поводу разных (по началу двух) людей, принявших это решение», — говорится в нем.

Тем не менее, Беркович отмечает, что «тюрьма — не могила, срок — не резина», и заявляет о намерении обжаловать приговор: «Бороться дальше будем, по принципу «не догоним, хоть согреемся». «А там, глядишь, что и выгадаем: за 14 месяцев тюрьмы повидали мы и отмены приговоров, и скощение сроков; не на апелляции, так на кассации и выше», — добавила она.

В спектакле «Финист — Ясный Сокол», который стал причиной приговора, рассказывается о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. В 2022 году постановка получила «Золотую маску» за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.

В мае прошлого года Петрийчук и Беркович арестовали. При вынесении приговора о лишении свободы 8 июля суд постановил зачесть время содержания под стражей из расчета один день к одному.

Беркович и Петрийчук не признали свою вину. Защита заявила, что будет обжаловать приговор.