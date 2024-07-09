Кремль не стал комментировать приговор Беркович и Петрийчук
В Кремле отказались комментировать приговор авторам спектакля «Финист — Ясный сокол» режиссеру Евгении Беркович и сценаристу Светлане Петрийчук. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне Западный окружной военный суд приговорил Беркович и Петрийчук, авторов награжденного «Золотой маской» спектакля «Финист — Ясный сокол», к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.
«Никак, вы знаете, что в Кремле мы никогда не комментируем решения суда. Не будем делать это и сейчас», — сказал Песков на просьбу корреспондента РБК высказать мнение о приговоре.
Ряд деятелей культуры, в частности худрук Александринского театра Валерий Фокин и актриса Юлия Пересильд, назвали приговор неоправданно жестоким.
Народная артистка России Ксения Раппопорт в выступлении в суде назвала спектакль «Финист — Ясный сокол» «колоссальной профилактической прививкой» и очень важной разъяснительной работой, необходимой, чтобы объяснить девушкам, как легко можно попасть под влияние террористов.
Адвокат Ксения Карпинская сказала журналистам, что защита будет обжаловать приговор.
Хроника дела
Светлана Петрийчук написала пьесу «Финист — Ясный сокол» в 2019 году. Она о том, как девушка, некая Марьюшка, знакомится в соцсетях с мужчиной из Сирии, влюбляется и намеревается уехать к нему, чтобы построить семью. Однако ее новый знакомый оказывается террористом, и девушку приговаривают к семи годам колонии. Образ Марьюшки — собирательный, ее играют несколько актрис, каждая со своей историей.
Премьера спектакля состоялась в декабре 2020 года. После этого он неоднократно показывался, в том числе на фестивальных площадках.
В 2022 году «Финист — Ясный сокол» победил в двух номинациях в рамках театральной премии «Золотая маска», получив награды за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы. Награждены были также Петрийчук и костюмер Ксения Сорокина.