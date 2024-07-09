Кремль не стал комментировать приговор Беркович и Петрийчук

Женя Беркович(справа) и Светлана Петрийчук (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Кремле отказались комментировать приговор авторам спектакля «Финист — Ясный сокол» режиссеру Евгении Беркович и сценаристу Светлане Петрийчук. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне Западный окружной военный суд приговорил Беркович и Петрийчук, авторов награжденного «Золотой маской» спектакля «Финист — Ясный сокол», к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

«Никак, вы знаете, что в Кремле мы никогда не комментируем решения суда. Не будем делать это и сейчас», — сказал Песков на просьбу корреспондента РБК высказать мнение о приговоре.

Ряд деятелей культуры, в частности худрук Александринского театра Валерий Фокин и актриса Юлия Пересильд, назвали приговор неоправданно жестоким.

Народная артистка России Ксения Раппопорт в выступлении в суде назвала спектакль «Финист — Ясный сокол» «колоссальной профилактической прививкой» и очень важной разъяснительной работой, необходимой, чтобы объяснить девушкам, как легко можно попасть под влияние террористов.

Адвокат Ксения Карпинская сказала журналистам, что защита будет обжаловать приговор.