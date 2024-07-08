Защита обжалует приговор Беркович и Петрийчук

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Адвокат Ксения Карпинская заявила журналистам, что защита намерена обжаловать приговор режиссеру Евгении Беркович и сценаристу Светлане Петрийчук.

«Девушки совершенно не виновны. Ничего нового в закрытой части не было», — сказала адвокат журналистам.

Карпинская также назвала заседание «незаконным и несправедливым».

Ранее суд приговорил их к шести годам общего режима по делу об оправдании терроризма из-за постановки спектакля «Финист — Ясный Сокол». В нем рассказывается о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.

Суд постановил зачесть время содержания под стражей (с 4 мая 2023 года) из расчета один день к одному. Также он лишил их права администрировать сайты на три года.

Беркович и Петрийчук свою вину не признают.