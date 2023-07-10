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Доцент МГУ Лобанов сообщил, что его уволили из вуза

Признанный иноагентом доцент МГУ Михаил Лобанов сообщил о своем увольнении
Кандидат физико-математических наук Михаил Лобанов, признанный иноагентом, опубликовал в телеграм-канале фото приказа от 7 июля о своем увольнении. 8 июля доцент сообщил о попытках руководства МГУ «экстренно уволить» его
Михаил Лобанов
Михаил Лобанов (Фото: mlobanov84 / Telegram)

Кандидат физико-математических наук Михаил Лобанов, признанный Минюстом иностранным агентом, опубликовал в своем телеграм-канале фото приказа об увольнении с должности доцента механико-математического факультета МГУ.

«Увидел фото приказа об увольнении меня с должности доцента мехмата МГУ. Приказ датирован 7 июля, выпущен и подписан от имени и.о. ректора МГУ проректором Андреем Федяниным», — написал ученый.

В документе говорится, что Лобанов уволен на основании распоряжения Минюста от 23 июня (в тот день ведомство объявило его иноагентом), а также п. 10 ч. 1 ст. 77 и п. 13 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса. В первом случае речь идет об «обстоятельствах, не зависящих от воли сторон», во втором — о «возникновении установленных законом и исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности».

РБК направил запросы в пресс-службу МГУ, администрацию механико-математического факультета МГУ.

8 июля Лобанов сообщил о попытках руководства МГУ, в том числе ректора Виктора Садовничего, «экстренно уволить» его. По словам доцента, руководству университета предъявлен ультиматум, «или срочно увольняете Лобанова, или МГУ пострадает». В среду ему передали личную просьбу ректора «уйти по собственному желанию, а не ждать увольнения, вопрос о котором будет решен в самом скором времени», и он отказался, рассказал доцент.

«Формально это связано со статусом иноагента, который мне присвоили две недели назад. Репрессивный закон подразумевает фактический запрет на профессию преподавателя», — пояснил ученый, отметив при этом, что этот статус не обязывает вуз увольнять его, к тому же могут быть предложены другие должности, не связанные с преподаванием. Однако политическое давление и желание руководства МГУ исполнять указания властей, «оказывается, сильнее и важнее, чем соблюдение законодательства и репутация университета», отметил он.

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Минюст внес Лобанова в список иноагентов, в частности, за то, что он выступал против военных действий на Украине, «распространял недостоверную информацию» о решениях и политике властей.

В 2021 году Лобанов участвовал в выборах в Госдуму от КПРФ, но не прошел. Партия отказывалась признать результаты электронного голосования. В декабре по делу экс-депутата Ильи Пономарева (включен в реестр иноагентов и перечень террористов и экстремистов) у него проводились обыски. Тогда Лобанова арестовали на 15 суток по статье о неповиновении распоряжению полицейского (ст. 19.3 КоАП). Адвокат ученого сообщал, что при задержании силовики применили силу.

В минувшем мае дома у Лобанова также проводился обыск по делу Пономарева, после которого он был задержан. К вечеру того же дня доцента отпустили из Следственного комитета в качестве свидетеля.

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Елена Чернышова, Екатерина Костина Екатерина Костина
МГУ иноагент увольнение доцент
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