Верховный суд запретил иноагентам быть наблюдателями на выборах
Признанные иноагентами люди не могут работать наблюдателями на выборах, сообщает корреспондент Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) с заседания пленума Верховного суда России.
В постановлении суда говорится, что иноагент не вправе заниматься деятельностью, которая способствует или препятствует:
- проведению референдума;
- выдвижению кандидатов или их списков;
- избранию зарегистрированных кандидатов;
- выдвижению инициативы проведения референдума;
- достижению определенного результата на выборах или референдуме.
Иноагент также не может «в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума» и быть доверенным лицом кандидатов и избирательных объединений. «С учетом этого лицо, имеющее статус иностранного агента, не может являться наблюдателем на выборах, референдуме», — говорится в документе.
Кроме того, иноагентам и аффилированным с иноагентами лицам запрещено скрывать свой статус при выдвижении или самовыдвижении в качестве кандидата для участия в выборах. Такие граждане должны указать свой статус в подписном листе после отчества кандидата либо после сведений о судимости при ее наличии. «Иное заполнение подписного листа будет означать указание сведений не в полном объеме и повлечет признание подписей недействительными», — говорится в постановлении.
В реестре лиц, аффилированных с иноагентами, по данным на 31 декабря 2022 года, числится 861 человек, следует из доклада комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. При этом кто именно попал в список, российские власти не раскрывают. Отмечается, что деятельность большинства из внесенных в него лиц «проявлялась в период подготовки и проведения выборов».
Внести в реестр аффилированных с иноагентами лиц могут:
- действующих и бывших руководителей, учредителей, членов, участников или работников организаций — иностранных агентов;
- действующих и бывших руководителей, учредителей, членов, участников или работников общественных объединений без образования юридического лица, получивших статус иноагентов;
- лиц, которые ведут политическую деятельность и получают на эти цели денежные средства или иное имущество от иностранных агентов, в том числе через посредников.
Любой гражданин может самостоятельно запросить у Минюста информацию о том, внесен ли он в реестр.