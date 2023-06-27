Верховный суд запретил иноагентам быть наблюдателями на выборах

Верховный суд России: иноагенты не могут быть наблюдателями на выборах и референдумах

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Признанные иноагентами люди не могут работать наблюдателями на выборах, сообщает корреспондент Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) с заседания пленума Верховного суда России.

В постановлении суда говорится, что иноагент не вправе заниматься деятельностью, которая способствует или препятствует:

проведению референдума;

выдвижению кандидатов или их списков;

избранию зарегистрированных кандидатов;

выдвижению инициативы проведения референдума;

достижению определенного результата на выборах или референдуме.

Иноагент также не может «в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума» и быть доверенным лицом кандидатов и избирательных объединений. «С учетом этого лицо, имеющее статус иностранного агента, не может являться наблюдателем на выборах, референдуме», — говорится в документе.

Кроме того, иноагентам и аффилированным с иноагентами лицам запрещено скрывать свой статус при выдвижении или самовыдвижении в качестве кандидата для участия в выборах. Такие граждане должны указать свой статус в подписном листе после отчества кандидата либо после сведений о судимости при ее наличии. «Иное заполнение подписного листа будет означать указание сведений не в полном объеме и повлечет признание подписей недействительными», — говорится в постановлении.

В реестре лиц, аффилированных с иноагентами, по данным на 31 декабря 2022 года, числится 861 человек, следует из доклада комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. При этом кто именно попал в список, российские власти не раскрывают. Отмечается, что деятельность большинства из внесенных в него лиц «проявлялась в период подготовки и проведения выборов».

Внести в реестр аффилированных с иноагентами лиц могут:

действующих и бывших руководителей, учредителей, членов, участников или работников организаций — иностранных агентов;

действующих и бывших руководителей, учредителей, членов, участников или работников общественных объединений без образования юридического лица, получивших статус иноагентов;

лиц, которые ведут политическую деятельность и получают на эти цели денежные средства или иное имущество от иностранных агентов, в том числе через посредников.

Любой гражданин может самостоятельно запросить у Минюста информацию о том, внесен ли он в реестр.